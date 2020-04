Landslagsryss uppges ha valt NHL-klubb

Han spelade sin juniorhockey i Kanada och jobbade då till sig ett NHL-kontrakt med Tampa Bay. Det blev dock inga NHL-matcher - men väl 74 matcher i AHL och 35 i ECHL. Efter fem säsonger i KHL har Artjom Sergejev återigen spelat till sig ett NHL-kontrakt.

Den här gången har den odraftade 27-åringen däremot valt att skriva på för Tampa Bays lokalrival Florida Panthers, uppger Sport-Express journalist Igor Eronko. Sergejev ska ha nobbat en fortsättning i KHL och meddelat Salavat Julajev detta.

Den defensive backen spelade sex landskamper för Ryssland den här säsongen och gjorde i KHL nio poäng på 53 matcher. Tidigare har han också spelat två JVM, och då kommit hem med ett silver och ett brons.

