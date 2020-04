Sportchefens kritik efter massflykten

– Just det här med att ta kontrakterade spelare från Hockeyallsvenskan hade man behövt se över, säger han till hockeysverige.se.

I mitten av september meddelade Luleå att Fredrik Glader skulle lämna jobbet som coach för klubbens damlag. Nya jobbet var som sportchef i Modo. Han kastades då in i ett jobb som så här långt varit lite speciellt med ”påtvingat” avslut av säsongen med en ickemöjlighet till avancemang uppåt i seriesystemet, spelarflykt och ett försök till värvning av lagets tränare, Björn Hellkvist.



Trots att han kastats in i en torktumlare som det innebär att vara sportchef stortrivs Fredrik Glader i sin nya roll.

- Det är precis som beskriver, att det är en torktumlare, skrattar Fredrik Glader då hockeysverige.se får en intervju med honom efter att han firat sin första påskhelg i Örnsköldsvik.

- Man slängs ur torktumlaren efter ett tag, men sedan släng man in i den igen. Jag älskar att jobba med människor och det är otroligt givande. Jag lär mig otroligt mycket varje dag från människor i min organisation här i Modo, också från agenter som har spelare, men även från spelare och tränare.

- Sådana som Björn (Hellkvist), Pär (Styf) och Andreas (Eriksson) har lärt mig mycket om organisationen. Jag är otroligt glad över att få jobba med så bra människor runtomkring mig.



Vad var det som fick dig att tacka ja till jobbet i Modo?

- När jag lägger ihop det är det många aspekter. Först och främst är Modo en fantastiskt fin, anrik förening som producerat otroligt många hockeyspelare. När jag stått vid sidan av har jag inte känt till Modo mer än utifrån, men jag har ändå haft en nyfikenhet på klubben. Vad är det som gör att dom producerar så otroligt många spelare?

- Sedan ser jag det som en enorm utmaning samtidigt som det är en hedrande uppgift att jag får möjligheten att jobba med en sådan organisation.

- Modo har verkligen gjort något bra. Sedan den tråkiga dagen då dom trillade ur så har hela organisationen och alla som jobbar här gjort ett otroligt jobb med att hitta en platå att jobba ifrån och framåt.

- Det är inte en enskild person utan alltifrån styrelse ner till personal som gör att vi har en fungerande verksamhet. Att få vara med på en sådan resa tillsammans med sådana människor är det som driver mig.

Hur upplevde du att lämna Luleås organisation där du jobbat under så pass många år, men också damhockeyn?

- Jag hade varit där länge och varit med om att bygga upp och vara en stor del i Luleå Hockeys framgång och den verksamheten.

- Att skiljas från tjejerna, laget, staben och kollegorna jag jobbat med var självklart inte något lätt beslut. Samtidigt kände jag mig redo att ta det här steget och en motivation.

- Sedan första kontraktet jag skrev med Luleå har jag och Stefan (Enbom) haft en dialog. Där har jag också ställt frågan till Luleå, att om det skulle komma någon högre utmaning så önskar jag att dom släppte mig. Det sa han ja till från första dagen vi diskuterade det och jag är glad att dom hittade en lösning och lät mig få den här chansen.

- Dessutom, det här med damhockeyn. Det är en speciell värld. Nu var det kul som tusan och jag har lärt mig så otroligt mycket av att jobba med damhockey. Samtidigt är det en väldigt liten värld, men jag tycker ändå att jag varit med och spräckt den där bubblan på den lilla dammen.

HYLLAR BOORK



Fredrik Glader ser också tidigare förbundskaptenen Leif Boork som en viktig person i just det jobbet.

- Till exempel har Leif Boork gjort många bra saker och spräckt bubblor kring saker och ting. Det finns även andra duktiga ledare som varit duktiga och bidragit med att öppna upp ögonen så man kan se lite bredare än bara vad som händer runt sin egen verksamhet.



Trots att han just nu jobbar främst på herrsidan i Modo har han inte stängt några dörrar för att en dag återvända till damhockeyn.

- Nej, fasiken. Jag har inte stängt dörren. Jag lever även här i Modo med damhockeyn och tycker att den haft en otroligt intressant utveckling senaste åren. Nu ser jag fram emot att fortsätta följa den fortsatta utvecklingen där jag tror det kommer hända mycket närmaste åren.

- Nu är jag här i Modo och ser det jag gör idag som en utmaning. Sedan får vi se hur länge Modo vill ha kvar mig och sådana bitar.

Fredrik Glader.





"BESLUTET BLEV OGRUNDAT"

När Fredrik Glader klev in i nya jobbet fick han en redan färdig spelartrupp att jobba med.

- Där har jag ingenting att klaga på. Allteftersom säsongen gick förstärkte vi den med (Adam) Tambellini, (Ilkka) Kangasniemi, (Patrik) Bartosak, (Nikolai) Belov och så vidare.

- Jag fick tycka till i dom frågorna, men stommen som redan fanns var otroligt stark och bra. Att det fanns en färdig trupp gav mig dessutom lite tid att komma in, lära mig lite, lära känna människor och se hur organisationen funkar.



Modo såg ut att ha relativt goda chanser att på allvar slåss om en plats i SHL, men ett virus vid namn Covid-19 gjorde att kval och slutspel runt om i Sverige ställdes in.

- Det var helt enkelt jävligt surt, säger Fredrik Glader med en röst där det går att höra spår av bitterhet.

- Någonstans kände jag samtidigt att som ledare kan inte jag sitta här och… Antingen bestämmer jag mig för att tjura och vara ledsen. Då blir ingenting gjort. Annars höjer jag blicken och tittar framåt. Jag valde det senare.

- Nu är det som det är. Vi får acceptera situationen och göra det bästa av den. Där hittade jag en enorm motivation inför kommande säsong.

- Sedan kan jag tycka till kring det. Jag tror man pausade kvalet på fredagen och sedan stängde man det på söndagen innan man riktigt visste vad det skulle innebära i form av ekonomi, spelar-tapp och många sådana bitar. Jag hävdar fortfarande att man kunde tagit en paus, men inte haft så bråttom att stänga.

- Det hade varit bättre om alla från SHL, Hockeyallsvenskan, Hockeyettan och till och med andradivisionen först hade samlats och pratat om vad det kommer att innebära för alla att vi stänger nu. Då hade vi kunnat få upp några kort på borden och direkt rätat ut några frågetecken till utropstecken. Nu blev beslutet ogrundat.

Kan du direkt peka på något som man borde ha tänkt till på innan ligan stängdes helt?

- Definitivt. Just det här med att ta kontrakterade spelare från Hockeyallsvenskan hade man behövt se över. Rent sportsligt var Oskarshamn, Leksand, Modo, ”Löven”, Timrå, Södertälje och alla övriga lag i fortsättningsserien allsvenska lag. Inget av laget tillhörde SHL när serierna var slut.

- Man borde sett över vad som händer med spelarflykter och allt sådant i och med att ekonomin också kommer sätta sina spår. SHL kommer drabbas hårt ekonomiskt. Då kommer lagen där givetvis börja plocka spelare från Hockeyallsvenskan. Vad innebär det då för oss då?

- Jag tycker att sådana saker borde man diskuterat och sett över. Vilka som sedan skulle var, det kunde lika gärna ändå blivit att alla lag spelat kvar i samma serier. Men jag tycker vi först skulle haft ett grundat beslut på vad allt innebär.

Supertrion Jonathan Johnson, Adam Tambellini och Patrik Karlkvist har lämnat.Foto: Erik Mårtensson/Bildbyrån



Hur tidigt förstod du att det skulle bli en form av massflykt av era stjärnor?

- Klart vi hade koll på att om vi inte skulle gå upp så skulle vi drabbas av det. Även om vi kvalspelat och inte gått upp hade det nog inte varit någon skillnad. Det hade varit samma sak då också, att spelare lämnar.

- Det har varit en säsong där laget presterat en bra hockey och många individer har gjort bra prestationer, vilket gjort dom attraktiva på marknaden.

- Vi är inte högst upp i näringskedjan just nu, men vi hade i alla fall fått tävla om att en plats i SHL och kunnat få ett svar utifrån det.

"DET FINNS INGEN BOLL HOS OSS"

Så till den infekterade frågan om tränaren Björn Hellkvist som fått frågan om att träna Leksand kommande säsong. Detta trots att han har ett gällande kontrakt med Modo, men Fredrik Glader tonar ner uppmärksamheten kring ämnet.

- Det är ingenting nytt där. Vi har varit ganska tydliga och sagt att vi har ett avtal så det är inga konstigheter med det.

- Sedan såg jag att ”Tjomme” (Thomas Johansson, sportchef i Leksand) sagt något om att skicka över någon boll till Modo. Det finns ingen boll här hos oss. Vi hoppas att ta fram puckhinken till hösten i stället, säger Modos sportchef med ett lätt skratt.

Ser du att Leksand gjort fel i den här soppan?

- Jag tänker inte börja kasta paj, men jag tycker att man först och främst kan höra av sig till föreningen.

Björn Hellkvist gick ut i media och sa att han tyckte att det lockade honom att få träna Leksand, men trots det tror inte Fredrik Glader att det kommer vara några problem eller betänkligheter för honom att träna Modo kommande säsong.

- Björn och jag har haft en bra dialog och samarbete sedan dag ett. Vi har fortsatt haft det och jag ser inga konstigheter med det. Han har också varit involverad mycket av framtiden i Modo.

Fredrik Glader är tydlig med att Björn Hellkvist ska träna Modo även nästa säsong.Foto: Bildbyrån



Ni har många hål att fylla då det gäller spelartruppen, hur ser dina dagar ut just nu?

- Dagarna har varit väldigt, väldigt intensiva. Samtidigt är jag en person som älskar utmaningar. Det börjar falla på pusselbitar sakta men säkert och vi har en plan vi jobbar efter.

- Jag tycker det ser bra ut, men visst lägger jag mycket tid på det här även om jag fått anpassa den till det här med permitteringar. Även om jag jobbar mindre timmar så få jag jobba intensivt när jag väl jobbar. Sedan vara ledig när jag väl är ledig.