Klart: Han blir kvar i Brynäs

– Det känns som att jag har steg kvar att ta här hemma, säger han till Gefle Dagblad.

Efter att ha prisats som HockeyAllsvenskans mest värdefulla spelare säsongen 2018/2019 återvände Samuel Ersson till Brynäs. Där stod han till en början vid sidan av Joacim Eriksson i kassen - men tog under säsongen över förstaspaden.

Därefter har det ryktats att Philadelphia vill ha över sin talang, men nu lämnar Samuel Ersson ett besked som lär glädja Brynäsfansen. Han stannar.

– Ja, det känns som att jag har steg kvar att ta här hemma innan jag är redo. Det är nyttigt för mig att vara kvar för att vara förberedd om och när jag åker över, säger 20-åringen till GD.

Ersson stod 35 matcher, släppte in 2,9 mål per match och räddade 89,5 procent av skotten under debutsäsongen i SHL. Till kommande säsong får han en ny kollega att slåss om speltiden med, då Joacim Eriksson lämnar för spel i Tyskland. In i laget kommer i stället Viktor Andrén som hämtats in från Växjö.