”Jag och Jimmie har haft kontakt”

Efter totalt 17 säsonger på elitnivå valde Erik Forssell att tacka för sig under hösten 2018. Då hade den nu 38-årige före detta centern samlat ihop totalt 510 SHL-matcher och två SM-guld.



Bara ett par månader senare meddelade Skellefteå AIK, klubben där Forssell tillbringade största delen av sin karriär, att man hade anställt den före detta spelaren som ny general manager.



Ett drygt år senare kan nu Erik Forssell blicka tillbaka på ett framgångsrikt debutår som GM för västerbottningarna. Laget var av många tippade på den nedre halvan av tabellen, hamnade i slutändan på en fjärdeplats med bara två poäng upp till tvåan Färjestad.



– Det är något vi är nöjda med. Samtidigt hade vi både hoppats och trott på att vi skulle vara med uppe i toppen ändå. Sedan är det väldigt jämnt mellan lagen i toppen. Vi hade god tro på vårt lag inför säsongen, så det kommer inte som någon stor överraskning, direkt, säger Forssell till Hockeysverige.se.

Skellefteå har genomgått en generationsväxling både på och utanför isen – och hur säsongen artade sig var mer eller mindre en väntad utveckling, menar Forssell.



– Med ett yngre lag kan det ibland bli lite mer svajigt, samtidigt som man har en större chans att få utveckling på laget om man gör saker och ting rätt.

– Vi har fått utveckling på många spelare den här säsongen. Det har varit väldigt viktigt för oss för att vi ska nå framgång. När man jobbar mycket och lägger ned mycket resurser på att ha en bra verksamhet är det väldigt givande att få se utveckling på laget. Saker och ting blev bättre och bättre ju längre säsongen gick och det är så klart positivt.

SMIDIG ÖVERGÅNG

Säsongen som gick var som sagt Forssells första som general manager för klubben han spenderade nio a-lagssäsonger i mellan 2007 och 2016. Övergången från spelare till ledare har varit smidig, enligt 38-åringen.



– Det har varit mycket nytt, men jag har ändå känt mig bekväm i rollen från dag ett, skulle jag ändå vilja säga. Jag har jobbat väldigt tajt med Niclas Lundkvist (sportchef) och det har fungerat väldigt bra. Vi driver varandra och har väldigt kul på jobbet tillsammans. Sedan är det mycket människor runtomkring som hjälpt mig. Det finns fortfarande många kvar som har varit med länge och fortsätter driva utvecklingen framåt och det sätter tonen för hela föreningen.

– Själva hockeyspelandet har varit en stor del av ens liv och identitet. Jag tror att jag skulle ha saknat hockeyspelandet betydligt mer om jag inte hade hoppat på den här rollen.



Vad har varit den största utmaningen?

– Svårt att säga… Man sätts i nya situationer hela tider känns det som. Man ska bygga upp ett nytt kontaktnät och så där, med agenter och andra kring sporten och det är inte någonting som man gjort tidigare, direkt. Men det har också varit väldigt roligt och lärorikt.

"EN KONSEKVENS AV YTTRE OMSTÄNDIGHETER"

Samtidigt som både Forssell och sportchefen Niclas Lundkvist, som förövrigt är pappa åt Luleås succéback Nils Lundkvist, är relativt färska på sina positioner i organisationen har laget genomgått en generationsväxling även på isen.



Inför den här säsongen plockades ett gäng unga, utvecklingsbara spelare in – en satsning som föll väl ut för västerbottningarna.



– Det var ett val som klubben gjorde och som vi på ledarsidan så klart var lite involverade i. Det var ett beslut som jag tills viss del var med och tog, men till viss del var det en konsekvens av yttre omständigheter som gjorde att vi valde att gå ett visst håll, säger Forssell och utvecklar vad det är som gjort klubbens generationsväxling så smärtfri.

– Vi har lagt stort fokus på att ha en bra daglig verksamhet. Både äldre och yngre spelare som kommer hit ska utvecklas när de är här, vi tror att det är ett måste för oss om vi ska vara med och konkurrera. Vi har inte den största budgeten i ligan direkt, vilket gör att vi inte bara kan värva in helt ”färdiga” spelare, utan vi måste få både unga och lite äldre spelare att utvecklas här.

– Jag upplevde också under året att statusen bland spelare och agenter växte. Många är väldigt positiva över att få komma hit till Skellefteå.



"EN SPÄNNANDE START PÅ LAGBYGGET"

Strategin att plocka in mer oprövade spelare på SHL-nivå har fortsatt i lagbygget inför nästa säsong. Först gjorde man klart med Modo och hela Hockeyallsvenskans poängkung Jonathan Johnson innan man kort därefter gjorde klart med Oskarshamns norrbottniske back Oskar Nilsson. Sist in i Skellefteå AIK:s trupp är just nu målvakten Arvid Söderblom som förra säsongen spelade i hockeyallsvenska Tingsryd.



– Det är en spännande start på lagbygget. Sedan har vi många spelare kvar på kontrakt från förra säsongen och vi vill ändå bygga vidare på det vi har och få kontinuitet i första hand. Vi har många unga spelare i truppen som hade ett bra år ifjol och som man kan tro och hoppas att de ska ta ytterligare kliv nästa år. På så sätt ligger vi långt fram i lagbygget redan nu.

– Sedan är det så klart en extrem svår situation för oss och många andra föreningar och företag just nu. Allt är ovisst med det här viruset, vilket för oss gör det väldigt svårplanerat.



Forssell och Skellefteå har just nu två målvakter, sex backar och tio forwards under a-lagskontrakt till nästa säsong. 38-åringen känner sig tillfreds med att ha så pass många pusselbitar på plats redan nu med tanke på omvärldssituationen och med det värvningsstopp som införts i SHL.



– Det gör jag absolut. Vi ligger absolut i fas och där vi skulle vilja ligga. Sedan är det kanske de här sista bitarna där man haft en idé och en plan som påverkas av detta. Där får vi pausa och avvakta och se vad som händer. Men vi har ett bra lag och en bra stomme på plats redan, vilket är jätteskönt.

HAR KONTAKT MED KLUBBIKONEN

Vem som ska bossa över spelartruppen den kommande säsongen är dock fortfarande en oskriven sida i Forssells bok. General managern hade förhoppningar att veteranen Tommy Samuelsson skulle fortsätta i Skellefteåbåset även en tredje säsong, men fick för en dryg månad sedan beskedet att 60-åringen valt att tacka nej till klubbens erbjudande om kontraktsförlängning.



– Det kändes tråkigt. Han har gjort ett jättebra jobb här och han har varit en stadig person att ha i klubben när jag och Niclas (Lundkvist) kommit in här i klubben. Hans trygghet, rutin och hur han är som person har varit väldigt bra för oss.

– Jag hade gärna sett att han hade stannat, men samtidigt ger det chansen för någon annan eller andra att ta större roller.



Forssell berättar att man haft diskussioner med ett antal intressanta namn, men att man den senaste tiden legat ganska lågt i tränarjakten. Klubbikonen Jimmie Ericsson har tidigare förkunnat att han gärna ser sig själv som tränare i framtiden, men några sådana diskussioner har inte förts mellan Ericsson och Forssell i dagsläget.



– Jag och Jimmie har haft kontakt, vi känner ju varandra sedan tidigare. Men vi har inte pratat konkret om något jobb här och nu, det kan jag väl säga.



När hoppas ni kunna ha en tränare på plats?

– Det är svårt att säga just nu. Vi har ingen stress i alla fall. Vi känner oss trygga med situationen som vi har ändå. För många andra klubbar som jagar tränare är det nog en större sak, men med tanke på hur vi jobbar och vi har tre av fyra på plats redan och allt annat runt laget klart redan så känner vi oss trygga. Sedan får vi se vad som händer runtomkring oss med viruset här.