Vann Stanley Cup med Washington - nu tvingas Djoos bort

Han gjorde mål i NHL-debuten och var ordinarie i det lag som 2018 vann Stanley Cup. Men sedan dess har Christian Djoos haft det svårare och den här säsongen har han fått finna sig i att vara en stjärna i AHL i stället för att spela med Stanley Cup-jagande Washington.

Men nu lämnar Gävlesonen Washington. Han är klar för Anaheim och får där spela med en annan tidigare Brynässtjärna: Jakob Silfverberg. Det är första gången svensken byter klubb i NHL. Han draftades nämligen av Washington i sjunderundan 2012.

Den här säsongen har det bara blivit två matcher i NHL, men i AHL har han gjort imponerande 32 poäng på 42 matcher för sitt Hershey Bears. 25-åringen sitter på ett utgående kontrakt.

ÖSTE IN POÄNG I AHL

Washington väljer att bredda forwardssidan och hämtar in Daniel Sprong från Ducks. Han har 27 poäng på 39 matcher i AHL och ett mål på åtta NHL-matcher under säsongen. Den Amsterdam-födde 22-åringen spåddes för några år sedan en lysande framtid efter att ha öst in poäng i Pittsburghs farmarlag men i NHL har genombrottet inte kommit.

Kanske kommer det nu, i Washington?