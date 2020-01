Efter avskedet - hon kan bli Luleås lösning på målvaktssidan

Igår blev det klart att Robin Kovacs lämnar Luleå för Örebro redan nu och senare under kvällen bekräftade hans sambo Minatsu Murase att hon flyttar med och därmed blir det guldjagande damlaget en målvakt fattigare. Nu kan lösningen heta Maria Omberg som eventuellt ska göra comeback.







Det var i höstas som ryktet om att Robin Kovács var klar för Örebro började gå. Under torsdagen avslöjade Sportbladet att övergången blir av redan nu och detta bekräftades senare av klubben.



Senare under kvällen kom uppgifter från Norrbottens-Kuriren att Kovacs sambo, damlagets målvakt Minatsu Murase, även hon lämnar klubben. Detta bekräftade hon också för Sportbladet.

– Jag tycker att det är tråkigt, jag ville såklart fullfölja säsongen. Men det finns inte så mycket jag kan göra, jag klarar mig inte själv här med Caspian (Parets gemensamma barn), sa hon till tidningen.





SKARP KRITIK MOT LEDNINGEN



Efter beskedet så har det riktats en hel del kritik från olika håll mot Luleås sportsliga ledning. Många menar att beslutet att släppa Robin Kovacs en dag efter att SDHL:s transferfönster stängt drabbar damlaget hårt. Klubbens assisterande GM Ulf Engman beklagar den uppkomna situationen.

– Det gick rätt snabbt i det här. Det blir olyckligt, och vi hade ju förhoppningar om att Minatsu skulle spela färdigt säsongen i alla fall. Sen igår kväll visade det sig att de inte får ihop det, och det är också förståeligt med ett litet barn och att de inte har någon direkt barnvakt och så här. Det är olyckligt, säger han till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi hamnade i ett läge där vi kände att vi behövde göra den här förändringen i alla fall. Det är tråkigt och inte bra för damlaget.







Om man ser det från damlagets horisont, känner du att ni i klubbledningen hade kunnat agera på något annat sätt för att göra det bästa möjliga för även dem?

– Det är väl i sådana fall att vi skulle behållit Robin. Då hade ju Minatsu också varit kvar. Visst hade det kunnat finnas en sådan väg, men Örebro var väldigt sugna på att få över honom och han var intresserad av att gå också.

– Det är svårt att komma på att vi skulle kunna gjort så mycket annat. Men man får ändå beklaga att det blir så att de tappar en målvakt. Det känns inget bra.



Ulf Engman har ingenting med värvningsbiten på damsidan att göra. Den biten sköts av tränaren Mikael Forsberg.

– Som tränare i den här situationen så är det givetvis tråkigt. Men samtidigt, som människa, så förstår jag situationen. Man får tänka ödmjukt, att det är människor vi jobbar med. De har en hel familj att tänka på, berättar Forsberg.





FÖRRA MÅLVAKTEN KAN GÖRA COMEBACK



Minatsu Murase tillhör dock fortfarande Luleå och Mikael Forsberg stänger inte dörren helt för att hon dyker upp vid fler tillfällen i Luleå-tröjan under säsongen om läget skulle dyka upp.

– Hon är ju registrerad för oss och det finns en öppning. Men vi har även andra alternativ.







Ett av alternativen heter Maria Omberg som så sent som i våras var med och tog SM-guld med klubben. Totalt har det blivit tre. Senare aviserade hon att det var färdigspelat. Men nu finns det alltså en öppning för en comeback berättar Mikael Forsberg. Även om ingenting är klart.

– Hon kan möjligtvis göra comeback för oss. Men då handlar det mycket om det praktiska med arbete och så vidare.



Ni har pratat med henne och hon var positivt inställd?

– Jag har pratat med Maria och hon var positivt inställd. Hon tyckte att det skulle vara jättekul och en fantastisk möjlighet. Så långt vet vi i alla fall.



Tillsvidare kommer klubbens division 1-målvakt Carolin Karlsson att vara den som kompletterar Sara Grahn. Just Grahn har glömts bort en smula i den allmänna diskussionen kring Murases avsked. 31-åringen har under flera säsonger varit Damkronornas självklara förstaval mellan stolparna och sa så sent som häromdagen till hockeysverige.se att hon vill spela VM i vår.

– Det är en fantastisk målvakt som vi är hur trygga som helst med. Hon krigar varje dag på träning och match och tillhör den absoluta världstoppen. Så på så sätt är vi inte stressade på något sätt heller, avslutar Mikael Forsberg.