Sverige vinner premiären – efter ”tiornas” mål

Sverige vann U18-VM-premiären mot Ungern med 4-1. Det efter att de dubbelt underåriga Moa Stridh och Tilia Lindgren gjort ett varsitt mål.

Moa Stridh slog till för Sverige i U18-VM-premiären.

Foto: Sara Damne / Bildbyrån.

Födda 2010 är de två år yngre än de äldsta i turneringen. Men det verkar inte stoppa Moa Stridh och Tilia Lindgren. De båda, som vi känner väl från inte minst TV-pucken, har tagit ledande roller i det svenska VM-laget. I premiären klev de också fram med ett varsitt mål.

Första målskytten var däremot Ebba Hesselvall, född 2009. I den andra perioden klev sedan Lindgren fram och satte 2-0. Efter en ungersk reducering klev Stridh fram i inledningen av den tredje perioden och utökade till 3-1.

Tilde Grillfors fyllde sedan på till 4-1 innan perioden var över. Grillfors var också den poängbästa svensken i premiären med 1+1, tillsammans med Maja Åkerlund som hade två assist.

I det svenska målet stod Meja Engelin och skotten var 34-14 i svensk favör.

Sverige spelar sin nästa match i morgon mot Schweiz klockan 16, svensk tid. Sedan väntar en sista gruppspelsmatch mot Kanada på tisdag kväll.