Hälsingland – kommentarer om ALLA spelare

Hockeysverige.se storsatsar återigen inför TV-pucken! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från huvudtränarna om ALLA spelare.

Idag, på pojksidan: Hälsingland.

Lämnades utanför – blivit etta: ”Tagit det som tändvätska”

Spelarna att hålla koll på: ”Jäkligt skickliga spelare”

Kärnkraftverket: ”Det är en powerforward deluxe”

TV-pucken 2024 slutade som den ofta gör för Hälsingland. Dalarna och Gästrikland toppade kvalgruppen och det egna distriktet slutade sist efter hela 41 insläppta mål. Till 2025 är därmed målsättningen klar, att få stopp på den tunga trend som nu pågått sex år i rad.



30 spelare att välja mellan till RM, i fjol, har nu blivit en trupp på 22 spelare som tar sig an den tuffa utmaningen.



– Jag har sagt ”ta vara på tiden, men kom inte tillbaka utan att känna att vi gav allt”. Det är det jag tycker är viktigast för oss, och att komma hem och känna att varje spelare blivit lite bättre. Det är målsättningen, säger tränaren Andreas Arvidsson.



I grupp A, som i år spelas i Sunne, ställs Hälsingland mot Värmland, Dalarna, Gästrikland, Västmanland och Örebro.



Tillsammans med Andreas Arvidsson går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



Missa ingenting – här publiceras samtliga texter om TV-puckslagen.