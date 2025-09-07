Norrbotten – kommentarer om ALLA spelare

Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. Idag, på flicksidan: Norrbotten.

Skrev historia ifjol: ”Vill försöka upprepa det”

Spelarna att hålla koll på: ”Hon blir rolig att se”

Det talar för ny succé: ”Nytt rekord igen”

”Vi har aldrig haft så tuff konkurrens. Det är kanske det bästa laget Norrbotten någonsin haft på flicksidan”.



Så lät det då tränaren för fjolårets Norrbotten, Toni Hietala, gav förutsättningarna inför kvalet 2024. De stora orden grundade sig i de ringar som Luleås framgångar i SDHL gett på vattnet uppe i Norrbotten, och inom kort hade även distriktet skrivit historia. Fyra av fyra vinster i kvalet gav flicksidans första slutspel någonsin i TV-pucken och plötsligt var man på plats i Upplands Väsby för att möta Västergötland i kvartsfinal (laget som senare tog guld).



Nu är man tillbaka för att försöka återupprepa succén, och kanske även gå ett steg längre, till semifinal.



– Som jag förstått det har det varit ännu fler nu i år (spelare att välja mellan). Vid utbildningsdagen var det ett stort intresse och nytt rekord igen. Vi har fler spelare än andra län verkar det som, säger huvudtränaren Johan Björnfot.



I grupp C, som spelas i Gällivare, ställs Norrbotten mot Västerbotten, Ångermanland och Jämtland/Härjedalen.



Tillsammans med Johan Björnfot går hockeysverige.se igenom truppen – spelare för spelare.



