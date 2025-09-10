Göteborg 2025: ”Kommer att lyfta ännu mer i år”

Den kompletta guiden till TV-pucken hittar du på Hockeysverige.se! Inför gruppspelet kommer samtliga lag att presenteras – med kommentarer från tränarna om ALLA spelare. Idag, på flicksidan: Göteborg.

Enda laget som slog Västergötland: ”Revanschsugna”

Styrkan i årets lag: ”Det kommer att tala för oss”

Förändringen som ska ta ett steg laget längre.

Semifinal 2022, missat slutspel 2023 och kvartsfinal 2024.



Det är med denna historik som Göteborg kliver in i TV-pucken 2025 på flicksidan. Distriktet har, som ni kan se, varit med och utmanat längre fram i turneringen under de senaste åren, men oftast förlorat innan det bränner till på riktigt i kampen om de ädlare medaljerna. 2025 är förhoppningen att man ska kunna bryta trenden.



Med flera spelare i laget som imponerade redan förra året är Göteborg ute efter revansch. Och man gör det inte minst med vetskapen om att man förra året var det enda lag som lyckades besegra Västergötland (i gruppen) under rival-distriktets resa till guldet.



– Vi hade en stark grupp förra året, men känner att vi vill ta oss ännu längre, säger huvudtränaren Karin Svedberg.



I grupp D, som spelas i Ulricehamn, ställs Göteborg mot Blekinge/Bohuslän-Dal, Västergötland, Skåne och Småland.



Göteborg har valt att inte delta i Hockeysveriges laggenomgång. Istället kommer en presentation av spelarna, samt en genomgång av lagdelarna tillsammans med Karin Svedberg.



