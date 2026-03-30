Får tillbaka spelare – de petas

Växjö och Brynäs får tillbaka spelare till fjärde kvartsfinalmötet. Då petas Zach Giuttari och Jack Kopacka åt sidan.

Zach Giuttari, Växjö, och Jack Kopacka, Brynäs. Foto: Bildbyrån (montage).

För att få en chans att avgöra när kvartsfinalen vänder tillbaka behöver Växjö vinna i Gävle. Då får får man tillbaka Brogan Rafferty, som missade match nummer tre. Men detta innebär även att man har åtta tillgängliga backar. Till måndagens möte petas då Zach Giuttari helt, medan Elias Rosén blir sjundeback.

Rafferty kliver in med sin tidigare backparter, JVM-hjälten Leo Sahlin Wallenius.

På andra sidan isen blir det en liknande situation, fast bland forwards, när Oskar Lindblom även han är tillbaka efter ett missat tredjemöte. I Brynäs väljer man att ställa Jack Kopacka åt sidan, och låta 19-årige Michal Svrcek fortsätta efter ett imponerande inhopp i lördags.

Även Luke Witkowski hamnar utanför i Gävle-laget till fördel för en junior (Aron Dahlqvist). Han har dock inte spelat tidigare i serien, vilket Kopacka gjort i samtliga tre möten.

Växjös lag

Målvakt:

Adam Åhman (Ludvig Persson, Oliver Håkanson).

Backpar:

Joel Persson, Brian Cooper

Brogan Rafferty, Leo Sahlin Wallenius

Petter Granberg, Keegan Lowe

Elias Rosén.

Kedjor:

Manuel Ågren, Dennis Rasmussen, Lucas Elvenes

Felix Robert, Morgan Anderberg, Dylan McLaughlin

Eemeli Suomi, Karl Henriksson, Hugo Gustafsson

Reid Gardiner, Erik Andersson, Kalle Kratz

Ville Svensson.

Brynäs lag

Målvakt:

Damian Clara (Erik Källgren).

Backpar:

Johannes Kinnvall, Simon Bertilsson

Axel Andersson, Robert Hägg

Mattias Norlinder, Michal Kempny

Aron Dahlqvist.

Kedjor:

Jakob Silfverberg, Johan Larsson, Kieffer Bellows.

Anton Rödin, Nicklas Bäckström, Oskar Lindblom.

Axel Jonsson Fjällby, Lucas Pettersson, Bobby Trivigno.

Greg Scott, Tyler Vesel, Michal Svrcek.

Leo Sundqvist.

