Expertens kritik – mot Rögles stjärnor

Rögle har ett tufft läge i serien mot Färjestad. I match tre blev de nollade – och nu kritiserar TV4-experten Staffan Kronwall lagets ledande spelare.

— Det är för få ledande spelare som kliver fram i Rögle och det är anledningen till att det står 3-0, säger han i studiosändningen.

Staffan Kronwall är besviken på Rögles ledande spelare.

Två förluster på hemmaplan gav Rögle ett tufft läge inför dubbla matcher i Karlstad. I match tre kom då nästa kalldusch. Efter att ha förlorat med 2-0 är de nu i ett 0-3-underläge i matcher, något som brukar beskrivas som en omöjlig sits. I svensk hockey har aldrig något lag lyckats vända på det.

För Rögle gäller det nu att vinna fyra raka matcher. Samtidigt finns det inte mycket som tyder på det just nu.

I TV4-sändningen var Staffan Kronwall också rejält kritisk mot deras ledande spelare.

— Jag tycker att Felix Nilsson gör en bra match. Han driver, försöker men jag tycker det är alldeles för blekt där bakom. Det är noll poäng för (Lubos) Horky, det är noll poäng för (Fredrik) Olofsson. Nilsson hade förvisso också noll poäng men han visar ändå en delaktighet. Det finns flera också i (Leon) Bristedt, (Karson) Kuhlman och så vidare. Men det är för få ledande spelare som kliver fram i Rögle och det är anledningen till att det står 3-0.

Huvudtränaren Dan Tangnes ville däremot inte prata om den uteblivna produktionen. Men faktum är att de sköt 24 skott utan att göra något mål i den här matchen. På måndag kommer de nu att behöva höja effektiviteten rejält om inte säsongen ska ta slut.