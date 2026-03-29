Malmö överlever i en match till.

Topi Niemelä skjuter avgörandet i förlängning för att tvinga fram en femte match i kvartsfinalen mot Skellefteå.

− Marek Langhamer håller liv i Malmö. Han är en gigant i dagens match, säger TV4:s kommentator Åke Unger.

Marek Langhamer storspelade när Malmö håller serien vid liv mot Skellefteå. Foto: Avdo Bilkanovic/Bildbyrån (Montage)

Trots att det varit jämnt, åtminstone resultatmässigt, har utfallet blivit likadant i alla de tre första kvartsfinalerna mellan Skellefteå och Malmö, alltså i Skellefteå-seger. Seriesegrarna hade 3-0 i matcher och kunde stänga serien och säkra semifinal vid vinst under söndagen. För Malmö var det därför vinna eller försvinna som gällde.

Senast lagen möttes var Malmö bättre i början och tog ledningen. I den här matchen var det däremot Skellefteå som kom ut klart bättre, men ändå var det Malmö som tog ledningen – precis som de också har gjort i alla andra kvartsfinaler. Stjärnbacken Robin Salo smällde in 1-0 för skåningarna som hade ledningen efter 20 minuter. Detta trots att skotten var 12-3 till Skellefteå.

Omtalat mål av Skellefteå: ”Vet inte meningen”

I den andra perioden fortsatte Skellefteå att ösa på och Marek Langhamer, som kom in i Malmös mål till dagens match, fick väldigt mycket att göra. Till slut kunde inte Langhamer och Malmö hålla emot längre. Skellefteås ungdomskedja klev fram och såg till att bortalaget kvitterade. Max Krogdahl skickade in en puck framför mål som styrdes in via Oskar Vuollets skridsko, med en misstänkt sparkrörelse. På reprisen syns det dock att Vuollet inte ens ser pucken utan bara får pucken på sig, samtidigt som han rör sin skridsko framåt. Därav var det inte någon distinkt sparkrörelse utan målet godkändes.

− Jag är inte riktigt med på vad som händer. Jag får ett skott på benet och så ligger den i mål. Jag ser inte så mycket mer än att den är i mål. Det var väl en liten sparkrörelse men den kommer ju lite efteråt. Det var inte meningen. Jag var ganska säker på att det skulle bli mål, säger Vuollet till TV4 i pausen.

Storspel av Marek Langhamer

Skellefteå ledde med otroliga 26-9 i skott efter två perioder och tryckte verkligen på för att avgöra redan i dag och säkra avancemanget till semifinal. De dominerade också spelet i tredje perioden och sköljde över Malmö gång på gång, men Marek Langhamer stod för en lysande insats i kassen och såg till att det fortfarande var 1-1. Langhamers storspel såg till att det blev förlängning för första gången i den här kvarsfinalserien.

Även i övertiden hade Skellefteå bra chanser att avgöra men Langhamer räddade allt.

− Marek Langhamer håller liv i Malmö. Han är en gigant i dagens match, säger TV4:s kommentator Åke Unger och får medhåll av experten Almen Bibic:

− Langhamer står i vägen i dag. Han är strålande i dag, alldeles fenomenal. Han var en vägg i dag, säger Bibic.

Sedan kunde Topi Niemelä avgöra för Malmö i powerplay vilket innebär att det blir en femte match i Skellefteå på tisdag. Skellefteå vann skotten med 39-15 men Langhamer räddade 38 skott och blev stor matchhjälte för att hålla serien vid liv.

Malmö − Skellefteå 2−1 OT (1-0,0-1,0-0,1-0)

Malmö: Robin Salo, Topi Niemelä.

Skellefteå: Oskar Vuollet.

Skellefteå leder serien med 3-1 i matcher.

