Adam Åhman var SHL:s bästa målvakt den här säsongen – enligt de underliggande siffrorna. I slutspelet har succén fortsatt. Där är han den allra tydligaste förstemålvakten.

– Han har väl nått upp till godkänt, säger Björn Hellkvist.

– Nyckeln är att man har växt och fått förtroende.

Björn Hellkvist gillar vad han ser av Adam Åhman.

Bara Tim Juels monstersäsong i Timrå förra säsongen kan mäta sig med den säsong Adam Åhman haft 2025/2026, sedan de underliggande siffrornas genombrott. Men Växjömålvakten har gjort sin succé i det tysta. Medan fokuset hamnat på framför allt Magnus Hellberg och Strauss Mann har Åhman alltså varit bättre än de båda sett till statistiken.

Och nu under slutspelet har succén bara fortsätt. Så sent som under måndagskvällen var han den stora skillnaden mellan lagen när Växjö gick upp till 3-1 i matcher i kvartsfinalserien mot Brynäs.

– För egen del tycker jag det var en bra match. Jag är nöjd. Jag ska vara lite tråkig och säga att det var skönt att vi vann, men nu ska jag försöka släppa den här och gå vidare, säger succémålvakten strax efter slutsignalen.

– Nu är det lite svettigt. Om jag ska chansa lite så förlorar jag väl någonstans mellan fyra och sex kilo en sådan här match. Brynäs är bra offensivt. Men vi är bra defensivt också, så det är inga konstigheter.

Adam Åhmans mask-kaos

Det var också en stökig start på matchen där han under de inledande minuterna spelade med tre (!) olika masker. Efter matchen förklarade Växjökeepern varför.

– De sköt sönder min vanliga hjälp, och min reservhjälm var i omklädningsrummet. Jag tog ”Luddes” (reservmålvakt Persson) istället. Sen trodde jag min hjälm var klar, men det fanns inget svettband i den så jag fick ta ”Luddes” igen. Sen var den i sin ordning.

Hur var det att spela med hans hjälm?

– Vi har likadana, så det funkade bra. Lite annorlunda struktur, men samma hjälm. Det var inga konstigheter.

Adam Åhman under maskstrulet.

Adam Åhman var hundraprocentig under hjälm-kalabaliken och räddade totalt 30 av 32 skott i 3-2-segern. Han är numera den enda kvartsfinalmålvakten som stått samtliga sitt lags minuter under slutspelet.

– Vi får ju en dag emellan matcherna och den går egentligen bara ut på att återhämta sig. Sen är man fit for fight. Men det är klart att det är lite annorlunda mot grundserien där man som mest spelar två matcher på en vecka, medan vi nu spelar varannan dag. Samtidigt är det också jäkligt skoj.

”Betyder mycket för oss”

Hur är det att återhämta sig mentalt mellan matcherna? Går det?

– Det är upp till spelaren själv, egentligen.

Och hur funkar det för dig?

– Jag har mina knep, och det är inga konstigheter med det. Jag har en plan och ska sköta den också.

Efter måndagens storstilade insats fick Adam Åhman ett något blygsamt beröm av Växjötränaren Björn Hellkvist, på presskonferensen efter matchen.

– Han når väl upp till godkänt i alla fall, konstaterade Hellkvist skämtsamt.

– Alla bra spelare betyder mycket, men han är ju målvakt och det är en tung post. Så det är klart han betytt mycket för oss.

Första slutspelet som förstemålvakt

Det syns inte minst på att det här för Adam Åhmans del är första gången han går in i ett slutspel som tydlig etta. Tidigare har han fått stå i skuggan av Emil Larmi, även om de båda ifjol delade på slutspels-speltiden. Nu har Åhman för första gången stått över 30 matcher i SHL – och i slutspelet har backupmålvakten Ludvig Persson fått se samtliga matcher från bänken.

– Jag har förberett mig som vanligt egentligen. Det handlar nog bara om att jag känt mig lite mer redo för det. Det är egentligen enda skillnaden, säger Adam Åhman och fortsätter:

– Jag har byggt ihop något under säsongen som jag vill och kan lita på. Jag tycker det är skitkul att spela just nu.

Adam Åhman.

Borde vi prata mer om dig?

– Ska jag vara helt ärlig så… Ni får snacka hur lite som helst. Jag vet vad jag gör. Och jag spelar i ett bra lag. Så länge vi spelar bra och vinner så…ja, då lägger jag fokuset där. Jag lägger ingen större vikt vid hur det snackas eller inte snackas.

Adam Åhman menar dock att han har förändrat sitt spel en smula.

– Det är svårt att punkta en sak till varför det gått bra den här säsongen. Det är klart jag gjort några små justeringar i spelet som jag kanske tror hjälper lite, men nyckeln är att jag har växt och fått förtroende. Och har tagit vara på det.

Och på frågan om han någonsin varit bättre är svaret kort – och självklart.

– Nej.