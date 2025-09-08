Tillbaka i full träning – men spel dröjer: ”Ska vara smarta”

Zeb Forsfjäll är tillbaka i full träning bara dagar innan SHL-premiären. Men den unge centern kommer av allt att döma få stå på sidan ett tag till.

– Jag kommer träna fullt ett tag först, säger han till Norran.

Zeb Forsfjäll är tillbaka i full träning.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Det var under våren som Zeb Forsfjäll tvingades till en operation till följd av problem med en axel. Nu, med bara dagar kvar till säsongen, börjar han närma sig spel igen. Den talangfulle centern har börjat träna fullt under veckan och spelar nu utan en röd tröja.

Men trots att 20-åringen nu tränar för fullt kommer det dröja ett tag innan det blir aktuellt med spel.

– Vi ska vara smarta, vi har spelare så vi behöver inte bara kasta in honom. Vi följer en plan som är lagd och det kan vi göra med ett lugn, säger tränare Pierre Johnsson till Norran.

Zeb Forsfjäll kör full träning: ”Känns väldigt bra”

Zeb Forsfjäll har trots sin ålder redan gjort 98 SHL-matcher och 17 matcher i SM-slutspelet. Förra säsongen blev det åtta poäng på 39 matcher för tvåvägscentern, som nu siktar på att återigen ta en ordinarie tröja i Skellefteå.

Det återstår nu att se när exakt han är tillbaka i spel.

– Det är såklart tråkigt att missa matcher, men det känns väldigt bra ändå; att jag kunnat träna på och nu får träna i vanlig färg.