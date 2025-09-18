Zeb Forsfjäll har stått utanför Skellefteå AIK sedan i mitten av mars, och de senaste beskeden har varit att 20-åringen återkomst i laguppställningen skulle dröja.

Detta verkar dock inte vara fallet inför kvällens SHL-omgång.

– Vi får se, säger Andreas Falk till Norran.

Zeb Forsfjäll. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån.

Zeb Forsfjäll tvingades till en operation under våren, för att få bukt med en axelskada. Prognosen var att det skulle dröja innan 20-åringen skulle göra sin första tävlingsmatch säsongen 25/26, och så sent som i förra veckan yrkade Skellefteås tränare Pierre Johnsson på försiktighet.

– Vi ska vara smarta, vi har spelare så vi behöver inte bara kasta in honom. Vi följer en plan som är lagd och det kan vi göra med ett lugn, sade Johnsson då till Norran.

Nu verkar dock inställningen vara en annan. Zeb Forsfjäll kan komma till spel redan vid kvällens SHL-match mot Färjestad.

– Han är uttagningsbar, så vi får se, säger Andreas Falk till Norran inför matchen.

Tillbaka i full träning

Zeb Forsfjäll har redan hunnit med 98 grundseriematcher i sin SHL-karriär, och står inför en säsong där han ska etablera sig ytterligare i ligan. Förra året blev det ett mål och sju assist över 39 matcher, samt spel i Juniorkronorna under JVM. Utdelningen där blev fem poäng på sju matcher och en fjärdeplats i turneringen.

– Det är såklart tråkigt att missa matcher, men det känns väldigt bra ändå; att jag kunnat träna på och nu får träna i vanlig färg, berättade talangen när han var tillbaka i full träning strax innan SHL-premiären.

Source: Zeb Forsfjäll @ Elite Prospects