Med 220 NHL-matcher på meritlistan vid blott 28 års ålder verkade inte en återkomst till SHL som någon självklarhet för Oliver Kylington. Men under lördagen presenterades försvararen av Djurgården – stockholmarnas kapten Marcus Krüger ser fram emot att få spela med Kylington.

– Det ska bli otroligt roligt att få spela med honom för första gången, säger DIF-kaptenen till Hockeysverige.

Oliver Kylington är klar för en återkomst till svensk hockey.

Foto: Maxim Thore/Bildbyrån.

Det var inför Djurgårdens drabbing med Brynäs som den efterlängtade försvararen Oliver Kylington presenterades av klubben. 28-åringen har spenderat de senaste tio säsongerna i Nordamerika och har spelat 220 NHL-matcher med Calgary Flames, Colorado Avalanche och Anaheim Ducks.

Inför säsongen fick backen ett tryout-kontrakt med Carolina Hurricanes, men lyckades inte slå sig in i truppen och fick lämna klubben i slutet av september. Kort därefter rapporterades det om att 28-åringen återvänt till Sverige och tränade med Djurgården.

– Alltså, jag är så jäkla glad att Oliver ringer upp och säger ”Jag vill bo i Stockholm med min familj och jag vill spela med Djurgården. Jag känner många av spelarna med Krüger, Josef med flera”. Och vi sa bara ”wow, vi letar inte efter en back egentligen”. Vi har Linus Klasen långtidsskadad och ett JVM som kommer. Men när Oliver dyker upp på vår radar och säger att han vill lira här och inte spela i en annan klubb i Europa eller Sverige. Då kände jag att det här måste vi hitta en lösning på, säger Niklas Wikegård.

”Ska kunna bidra och styrka de flesta delarna i vårat spel”

Djurgården har inlett SHL-säsongen starkt och huserar för närvarande på plats sex i tabellen. Robert Kimby menar att Oliver Kylington blir en spelare som kommer kunna hjälpa laget över hela banan.

– Det är en väldigt bra spelare med sin erfarenhet och det han har varit med om, en bra skridskoåkare och bra puckbärare. Vi hoppas och tror att vi ska få en back som kan spela i båda zoner och hjälpa oss att driva spelet fram i banan.

På frågan om han hoppas att 28-åringen ska hjälpa Djurgården att förbättra sitt spel i numerärt underläge svarar huvudtränaren såhär:

– Vi ser att han ska kunna bidra och styrka de flesta delarna i vårat spel, så absolut hoppas vi på det.

Oliver Kylington. Foto: Sergei Belski/Imagn Images/Bildbyrån

”Ska bli otroligt roligt”

Djurgårdens kapten Marcus Krüger berömmer nyförvärvet och är taggad på att få spela med Kylington.

– Det är en duktig spelare som spelar på hög nivå, en bra skridskoåkare. Han är en fin kille, och det ska bli otroligt roligt att få spela med honom för första gången, säger Marcus Krüger.

Under fjolårssäsongen, som spenderades i både Anaheim och Colorado, noterades Kylington för fem poäng (1+4) på 19 spelade matcher; totalt har 28-åringen producerat 60 poäng (18+42) på sina 220 NHL-matcher. Kylington gjorde 50 matcher i SHL för Färjestad innan han lämnade för Nordamerika, då noterades han för elva poäng (4+7).

Source: Oliver Kylington @ Elite Prospects