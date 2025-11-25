”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestad har blivit nollade för fjärde gången den här säsongen. Viktor Lodin tycker däremot inte att bristen på mål är ett orosmoment för värmlänningarna.

— Det är ingenting vi är oroliga för, säger han efter matchen.

Viktor Lodin var i fokus under matchen mot Djurgården. Foto: Bildbyrån.

Viktor Lodin och Färjestad sköt och sköt och sköt på Magnus Hellberg och Djurgården. Pucken ville däremot inte in och det blev en förlust med 1-0 på Hovet. Det är fjärde gången den här säsongen som Färjestad har blivit nollade. Just offensiven är också något som laget har fått kritik för.

Eller snarare brist på densamma.

Efter förlusten mot Djurgården är det däremot inget Lodin vill lägga fokus på.

— Det där är bara att lägga ner. Vi skapar lägen, har öppna mål. Det var en sån dag i dag bara. Det är ingenting vi är oroliga för, att vi inte gjorde ett mål i dag. De har en bra målvakt, dessutom. Vi tar revansch på torsdag.

Under matchens gång fick Färjestad bara chansen en gång i powerplay. Det jämfört med Djurgården som hade sju powerplay under tisdagskvällen.

— Det säger väl sitt. De tar väl det de tycker är en utvisning. Jag tycker det fanns lite att ta på dem också, men det är som det är. Vi hade till vår fördel i lördags och nu var det till deras fördel. Det gick ändå att ha en bra kommunikation med domarna, då är det helt fine.

Viktor Lodin om stämningen: ”Bättre drag i lördags”

Under matchens gång var det också mycket snack på isen. Det var bråkigt efter flera situationer och mellan båsen snackades det en hel del. Där inte minst Viktor Lodin var inblandad flera gånger.

Hur upplevde du hettan i matchen?

— Det var inte alls samma. Det var bättre drag i lördags.

Lodin och Hudon var två som råkade i luven på varandra. Men att det skulle varit en speciell match på det sättet tycker inte stjärnforwarden.

— Det tycker jag inte heller. Det var mer i lördags där också. Men det är kul. Båda lagen vill mycket och ligger precis under varandra. Det är tajt och jag tycker vi gör en bra match och förtjänar mer än noll poäng. Sånt är livet ibland.