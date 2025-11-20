”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

16 matcher.

Så lång blev Viktor Lodins måltorka för Färjestad.

I kvällens storseger mot HV71 fick stjärnan äntligen näta igen.

– Det var jätteskönt, man har nästan glömt bort hur det känns, säger Lodin till TV4.

Viktor är tillbaka i målprotokollet igen. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Inför kvällens SHL-omgång gick HV71 in som det formstarkaste laget sett till de senaste fem matcherna. Färjestad har däremot haft en svag form med tre raka förluster och endast två gjorda mål under förlustsviten. Nu ställdes lagen mot varandra i Karlstad

Det var ett inspirerat hemmalag som kom ut starkt i hopp om att bryta trenden. Färjestad pressade ner HV och det gav till slut även efterlängtad utdelning för värmlänningarna. Det var ett par oväntade målskyttar som klev fram och gav Färjestad ledningen. Ronald Knot satte 1-0 och därefter kom även 2-0 genom Jack Berglund. 2-0-målet kom att videogranskas sedan Joakim Nygård varit i kontakt med HV-keepern Lassi Lehtinen strax innan målet. Det var dock HV-backen Olle Alsing som knuffade in Nygård i egen målvakt och därför godkändes målet.

Färjestad hade ett stort spelövertag och skotten var 9-1 till hemmalaget men då stack plötsligt HV71 upp. Aleksi Heponiemi reducerade till 2-1 med HV:s blott andra skott – med två minuter kvar av första perioden. Anton Blomqvist var sedan rejält missnöjd över lagets insats i första perioden.

– Det är alldeles för dåligt från vår sida. Vi är så jävla små och är inte kaxiga någonstans. Jag vet inte riktigt vad det var, vi får hoppas att det blir mycket, mycket bättre.

Viktor Lodin bryter måltorkan i Färjestad

I den andra perioden blev det däremot inte mycket bättre för HV71. I stället fick Färjestad jubla återigen.

Viktor Lodin har haft en jobbig höst med bara tre mål på 19 matcher. Han gjorde alla tre målen under säsongens tre första matcher men har därefter haft en 16 matcher lång måltorka. Men i kväll fick Lodin till slut näta igen. Han klev in med ett fint skott i powerplay bakom en skymd Lehtinen. Färjestad ledde sedan med 4-1 till paus efter ett mål av Lucas Forsell.

– Det var jätteskönt. Det var ett tag sedan nu, man har nästan glömt bort hur det känns. Jag är inte sugen på att börja en till radda med matcher utan mål. Det är skönt, ”Åsa” är grym där framme och det är helt fantastiskt lätt att skjuta när han står där. Skönt att få igång powerplay också, säger Lodin till TV4 i pausen.

Lodin var däremot inte färdig där. I tredje perioden kom även hans andra mål i matchen när stjärnan satte 5-1 via en spelvändning. Siffrorna rann iväg ordentligt och Färjestad fick efterlängtad islossning efter att ha haft svårt att göra mål senaste tiden. Unge backen Albert Wikman fick sedan jubla för sitt första SHL-mål i karriären när han skickade in 6-1 bakom Lassi Lehtinen i HV-målet.

Efter två raka vinster åkte HV71 nu alltså på en stor förlust borta mot Färjestad.

Färjestad – HV71 6–1 (2-1,2-0,2-0)

Färjestad: Viktor Lodin 2, Ronald Knot, Jack Berglund, Lucas Forsell, Albert Wikman.

HV71: Aleksi Heponiemi.

