Den sista ny SHL-veckan är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut grundseriens tjugotredje och sista ”Veckans lag” i SHL.

Succémålvaktens starka avslutning.

Starka veckor för nordamerikanska stjärnorna.

Vilket genombrott han fått!

Frondell – stekhet inför slutspelet.

Så avslutar man med stil.

Målvakt

Oskar Blomgren, Malmö

Oskar Blomgren stod samtliga veckans tre matcher – och gjorde det bra. Vilken säsong han gör, den unge Malmömålvakten! Det är lätt att glömma bort att han var utlånad till Nybro i början av säsongen.

Den gångna veckan räddade Blomgren 83 av 89 skott och hjälpte Malmö till två segrar, som sånär kunde ta dem in på en sensationell topp sex-placering.

Source: Oskar Blomgren @ Elite Prospects

Backar

Joey LaLeggia, Djurgården

Joey LaLeggia avslutade en stark säsong med stil. Den offensivt så skicklige backen gjorde ett mål och fem (!) målgivande passningar under grundseriens sista vecka. Framför allt stack ju hans fyrapoängsmatch mot Växjö ut.

LaLeggia nådde efter den här starka avslutningen 40 poäng för första gången i SHL-karriären, efter att dessförinnan som bäst ha nått 38 poäng vid två olika tillfällen.

Source: Joey LaLeggia @ Elite Prospects

David Quenneville, Örebro (3)

Även David Quenneville nådde 40 poäng för första gången i SHL-karriären. Han landade på 44 (!) och hade med det bara Jonathan Pudas före sig i backarnas poängliga. Han avslutade också den starka säsongen med stil.

Quenneville gjorde 1+1 på veckans tre matcher, men det som framför allt stack ut var att han var på isen vid sex (!) mål framåt och bara ett enda bakåt när Örebro lyckades spurta sig hela vägen in i slutspelet.

Det här är tredje gången han kommer med i veckans lag den här säsongen.

Source: David Quenneville @ Elite Prospects

Forwards

Egor Polin, Örebro

På tal om Örebro. Egor Polin var given i säsongens sista ”Veckans lag”. Vilket genombrott han fått i SHL den här säsongen! Inte minst de sista veckorna på grundserien stack han verkligen ut och var en av Örebros allra bästa spelare.

Han avslutade säsongen med fem poäng under de avslutande tre matcherna. Under dessa matcher var han bäst på isen när Örebro besegrade Brynäs, och sen krönte han säsongen genom att göra ett Zorromål. Precis som han gjorde för Södertälje förra säsongen.

Här har Örebro gjort ett fynd!

Source: Egor Polin @ Elite Prospects

Anton Frondell, Djurgården (2)

Wow! Som fjärde U19-spelare i historien, den första sedan Daniel Sedin, nådde Anton Frondell 20 mål i högstaligan. Galet, galet imponerande! 18-åringen avslutade dessutom grundserien genom att göra mål i tre raka matcher. Han är kort och gott stekhet nu inför slutspelet.

Det här är andra gången han kommer med i veckans lag den här säsongen.

Vilken ynnest det blir att få se honom i SM-slutspelet med Djurgården. Och sen hoppas jag verkligen han får chansen av Sam Hallam att spela VM om ett par månader.

Source: Anton Frondell @ Elite Prospects

Jonathan Dahlén, Timrå (2)

Timrå kollapsade och tappade en till synes dundergiven slutspelsplats. Men Jonathan Dahlén gick minst sagt ut med stil. Eller vad sägs om sju poäng (!) på de avslutande tre matcherna. Dahlén avslutade sin tredje Timråsejour med att göra 3+4 under den sista veckan, och totalt 30+25 på 50 matcher. Med det vann han skytteligan och slutade trea i poängligan.

Det här är andra gången han kommer med i veckans lag den här säsongen.

Jag lyfter på hatten. Och hoppas att vi snart får se den här grabben i svensk hockey igen.

Source: Jonathan Dahlén @ Elite Prospects