En ny SHL-vecka är färdigspelad. Därför plockar Måns Karlsson ut säsongens elfte ”Veckans lag” i SHL.

Den enda som vann båda sina matcher.

Välkommet formbesked inför JVM.

Veteranen briljerar i det tysta.

Han var hetast av alla.

Lindberg fortfarande på rekordnivåer.

Stenberg krossar Leo Carlsson.

Målvakt

Emil Larmi, Färjestad

Målvaktsspelet har varit en av få spelmässiga detaljer där Färjestad varit bättre den här säsongen än man var ifjol. Både Emil Larmi och Melker Thelin har överglänst förra säsongens målvakter med råge.

Veckan som gick stod Larmi båda matcherna för Färjestads del, och han var också den enda målvakten i hela ligan som vann två matcher under veckan. Det är därför han får platsen istället för Adam Åhman, som i torsdags levererade den enskilt bästa insatsen i SHL den här hösten.

Den kontroversiella FBK-målvakten, som också drog på sig två stycken tvåminutersutvisningar, räddade 33 av 35 skott mot Örebro och 21 av 23 mot Luleå.

Source: Emil Larmi @ Elite Prospects

Backar

Alfons Freij, Timrå

Äntligen, Alfons! Efter en säsong där Alfons Freij fått mycket beröm, och haft fina underliggande siffror, har junioren nu också fått poängutdelning. Han gick poänglös från sina 23 första matcher för säsongen, men levererade den gångna veckan poäng i båda matcherna. Det blev en poäng per match för junioren.

Tajmingen kunde knappast bli bättre. Freij kommer nämligen vara en av de ledande backarna i det svenska JVM-lag som samlas om några dagar.

Source: Alfons Freij @ Elite Prospects

Philip Holm, Djurgården

Philip Holm var en sen tungviktsvärvning som dock hamnat rejält i skymundan av Oliver Kylington, som varit en kandidat till veckans lag flera veckor i rad. Nu tar istället Holm den platsen.

Djurgårdens återvändare gjorde 1+1 på veckans två matcher, var +1 i båda matcherna, och spelade i den viktiga straffsegern mot Alfons Freijs Timrå i lördags hela 23 minuter. Den spelskicklige backen börjar hitta tillbaka till den nivå han stundtals hållit tidigare i sin SHL-karriär.

Source: Philip Holm @ Elite Prospects

Forwards

Carl Persson, Malmö

Malmö bara fortsätter att vinna och vinna. Och även om de underliggande siffrorna sett till hela säsongen inte varit speciellt bra, kanske vi måste vänja oss vid tanken på att Redhawks på allvar kommer slåss om en topp sex-plats. Det såg ingen komma inför säsongen.

Veckan som gick städade man av Linköping och HV71 utan större bekymmer, och Carl Persson gjorde 1+1 i vinsten mot LHC och 2+0 i vinsten mot HV. Med sina 3+1 vann han SHL:s poängliga förra veckan.

Source: Carl Persson @ Elite Prospects

Oscar Lindberg, Skellefteå (5)

Oscar Lindberg kommer med i veckans lag för femte gången den här säsongen. Ingen annan utespelare har varit med fler än två gånger. Det säger allt om hur överlägsen Skellefteås superstjärna varit under hösten och den tidiga vintern.

Lindberg gjorde förra veckan 2+2 när Skellefteå chockföll mot HV71 men sen studsade tillbaka och besegrade Växjö. När vi nu spelat exakt halva serien har Lindberg gjort bisarra 20+20 – och just nu trendar han alltså mot att slå Håkan Loobs poängrekord. Han trendar också mot att bli den tredje spelaren, efter Loob och Tom Bissett, att göra 40 mål under en säsong.

När kommer egentligen formsvackan?

Source: Oscar Lindberg @ Elite Prospects

Ivar Stenberg, Frölunda (2)

Det har inte varit så mycket fokus på Ivar Stenberg i veckan, så jag väljer att uppmärksamma honom lite extra. Hehehe!

Nädå, allt har handlat om Stenberg på senare tid och det är på många sätt rimligt. Han är inne i tidernas längsta poängsvit för en 18-åring (nio matcher) i högstaligan och är så bra som nia i SHL:s poängliga. Som jämförelse slutade Leo Carlsson på plats 70 i poängligan när han fick spela VM och sen gick tvåa i NHL-draften. Det säger en del om nivån Frölundatalangen håller. Carlsson gjorde förresten 25 poäng på den säsongen. Halvvägs in har Stenberg gjort 24.

Han gjorde 1+1 på veckans två matcher och tar sig in i veckans lag för andra gången den här säsongen. Nu ska han, tillsammans med de andra supertalangerna, jaga ett svenskt VM-guld i Minnesota.