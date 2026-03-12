Uppmaningen: Lämna läktaren vid förlängning

Färjestads supportrar har visat på motstånd mot Red Bulls inträde i svensk hockey under hela säsongen.

Även under slutspelet kommer man att lämna läktarna vid ”Red Bull Overtime”.

”Det är inget roligt beslut att ta, att lämna ståplats när det betyder som mest för laget”, skriver supporterföreningen Bryggeriet i ett uttalande.

Färjestads supportergruppering markerar. Foto: Bildbyrån

Färjestad BK:s supportrar har stått i förgrunden för protesterna när Red Bull har gjort sitt intåg i svensk hockey. Med sitt sponsorskap har bland annat sponsrade handdukar och vattenflaskor tillkommit, men även ”Red Bull Overtime”.

Ett koncept som slopades – men återkom trots stor kritik.

Färjestad går mot slutspel, i vanlig ordning, men det kan bli allt tystare på läktarna vid förlängning än vanligt.

”Risken att det ska ske i Sverige är liten”

Bryggeriet, en av Färjestads supportergrupperingar meddelar nu att man kommer att göra en demonstration för 51% regeln och mot Red Bull på torsdagen.

”Denna parasit som tagit över klubbar nere på kontinenten och gjort om till sina egna Red Bull-klubbar”, skriver de och fortsätter.

”Risken för att det ska ske i Sverige i dagsläget är liten, mycket tack vare ovan nämnda 51%-regel. Vi ser dock detta samarbete som att SHL bjuder in Red Bull i finrummet och att vi ger dem ett finger. Med risken att de kommer ta hela handen om de får möjlighet”.

Sedan tidigare har supporterklubben uppmanat medlemmarna att lämna ståplats vid spel i övertid, för att protestera mot ”Red Bull Overtime”.

Nu går man återigen ut med att det gäller även i slutspelet. Därtill uppmanar man resten av FBK:s supportrar att följa efter. Men det är med vemod.

”Det är inget roligt beslut att ta, att lämna ståplats när det betyder som mest för laget”, skriver dem.