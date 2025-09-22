Timrå IK har betalat sin skatteskuld på nästan en miljon kronor.

Det rapporterar Sundsvalls Tidning.

Förra veckan meddelade Timrå IK via sin hemsida att klubben hade en obetald skatteskuld till följd av ett ansträngt kassaflöde under sommaren. Enligt Sundsvalls Tidning låg skulden på 930 000 kronor – en skuld som nu har betalats av.

Sundsvalls Tidning skriver att skatteskulden är reglerad och att den sista delbetalningen betalades in i onsdags förra veckan.

Skulden skulle egentligen ha varit betald i augusti och i början av september uppgick skulden till 2,4 miljoner kronor, men efter fem delbetalningar hade SHL-klubben lyckats få ned skuldbeloppet till 930 000 kronor under förra veckan.

Hamnade hos Kronofogden även förra året

Detta var andra gången inom loppet av ett drygt år som Timrå hamnat hos Kronofogden. I augusti 2024 hade klubben en skatteskuld på 1,6 miljoner kronor som senare betalades.

Förra säsongen gjorde Timrå ett ekonomiskt minusresultat på 2,6 miljoner kronor och hade sämst kassalikviditet i hela SHL enligt EY:s rapport ”Hur mår svensk elithockey?”.