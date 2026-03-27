Uppgifter: Finsk poängmaskin klar för Timrå

Simon Eld
En av Liigas främsta poängspelare, Otto Kivenmäki, har gjort klart med Timrå, enligt Expressen. 26-åringen kliver in som tänkt spets när Jonathan Dahlén och Emil Pettersson lämnar.

Kent ”Nubben” Norberg har gjort klart med Otto Kivenmäki. Foto: Bildbyrån (montage).

Timrå IK:s avsked av Emil Pettersson, under fredagen, kom inte som någon vidare överraskning. Detta då både han och Jonathan Dahlén rapporterats vara på väg bort från SHL-klubben, vidare till Schweiz. Men hur blir det då med det där enorma tomrummet de lämnar efter sig?

Under fredagen rapporterar Expressen att Kent Norberg har hittat spets i SaiPas Otto Kivenmäki.

Den 26-årige poängmaskinen har bjudits ut på SHL-markanden under en tid, men är nu överens med Timrå, enligt tidningen. Samtidigt kliver han in i ett slutspel med sitt finska lag, vilket talar för att en presentation kommer att dröja.

Kivenmäki, med Ässät som moderklubb, var en juniorlandslagsspelare på U17-, U18- och U20-nivå, men gjorde inte debut i herrlandslaget förrän denna säsong. Detta trots att han växlat upp ordentligt under de senaste säsongerna i SaiPa, och blivit en Liiga-spelare med över 50 poäng i sig per säsong.

En liten koppling till Sverige finns även där med pappa Marko Kivenmäki. Han gjorde 41 matcher för Skellefteå under 2001/02-säsongen. Sonen, Otto, valdes 2018 i sjunde rundan av NHL-draften.

