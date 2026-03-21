Uppgifter: Här kan kaptenen hamna vid degradering

Lukas Vejdemo, 30, kan flytta hem till Stockholm.

Om Leksand åker ur står Djurgården nära till hands – uppger Expressen på lördagen.

Lukas Vejdemo, Leksands viktigaste spelare i år? Foto: Carl Sandin / Bildbyrån

Leksands IF kan åka ur SHL, om de inte vinner fyra av de maximalt fem matcher som återstår i kvalet. Det är ett faktum efter två raka förluster i kvalet mot HV71. Då kan föreningen, som har en tuff ekonomisk sits, även bli av med en del spelare. Nu uppger Expressen att Lukas Vejdemo, som blev kapten mitt i säsongen, kan lämna föreningen för Djurgården.

30-åringen har ett gällande kontrakt över nästa säsong, men det gäller inte i Hockeyallsvenskan. Lagets poängkung har gjort 18 mål och lär vara en av de första som Johan Hedberg och Leksand vill ha i sitt lag även nästa år.

Åtnjuter intresse från Schweiz.

Tidningens uppgifter gör gällande att Djurgården har kommit långt i diskussionerna med Vejdemo och kan erbjuda honom ett kontrakt som gäller på lång sikt.

Den tidigare Djurgårdsspelaren ska dock åtnjuta intresse även från andra håll, som Schweiz. På lördagen spelar Djurgården en avgörande åttondelsfinal mot Malmö, där vinnaren går till kvartsfinal.

Därmed har både Lukas Vejdemos nuvarande och eventuellt kommande klubb mycket kvar att spela om.