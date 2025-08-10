Uppgifter: Så mycket tjänar Vrána i Linköping

Jakub Vrána är tillbaka i Linköping.

Enligt Corren kommer stjärnan tjäna strax under 300 000 kronor i månaden – där SHL-klubben fått hjälp av externa finansiärer för att täcka delar av kostnaden.

– Det är bara att tacka och bocka. Det hade inte gått annars, säger assisterande sportchefen Tony Mårtensson till Corren.

Foto: Bildbyrån (Montage)

I fredags stod det klart att Jakub Vrána kommer att återvända till Linköping. Den Stanley Cup-meriterade forwarden skrev då på ett tvåårskontrakt vilket innebär att tjecken återvänder till klubben han lämnade för tio år sedan.

Att klubben skulle lyckas locka tillbaka Vrána var dock inget man hade räknat med, erkänner assisterande sportchefen Tony Mårtensson.

– Egentligen var det Jakub som själv hörde av sig och sa att han ville komma hem och spela i LHC. Det är drygt två veckor sedan nu. Det var absolut ingenting som vi räknat med, men självklart sa vi att ”hur kan vi lösa det”? Sen blev det snabbt mer konkret och han fick ett kontraktsförslag av oss, säger Mårtensson till Corren.

”Det hade inte gått annars”

Förutom förslaget från Linköping har Vrána även haft erbjudanden från klubbar i Schweiz och Tjeckien. Externa finansiärer hjälpte dock Linköping med miljonbelopp för att kunna presentera ett lukrativt avtal för forwarden, som enligt Correns uppgifter kommer att tjäna strax under 300 000 kronor i månaden under sin tid i LHC.

– Vi fick nys om att det fanns en öppning, men att det fattades kapital. Då gick det inte att blunda för möjligheten, säger Magnus Lidén som hjälpte till att finansiera delar av värvningen.

Utan de externa finansiärerna hade Linköping inte kunnat ro värvningen i hamn, slår den assisterande sportchefen fast.

– Det är bara att tacka och bocka. Det hade inte gått annars, säger Mårtensson.