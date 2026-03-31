Uppgifter: NHL-meriterade forwarden förlänger

Framtiden i Rögle har varit osäker för Karson Kuhlman. Nu rapporterar Expressen att den NHL-meriterade forwarden förlängt.

– Jag tycker att det passar mig väldigt bra, säger 30-åringen till tidningen om livet i Sverige.

Karson Kuhlman ser ut att förlänga med Rögle.

”Han kommer med mycket erfarenhet”, lät det från Rögle-håll när Karson Kuhlman, i juni, anslöt på ett ettårskontrakt från finska Lukko. Men därefter har framtiden varit oviss för 30-åringen med över 150 spelade matcher i NHL.

Nu uppger Expressen att parterna är överens om en förlängning. Detta i form av ett nytt ettårsavtal.

– Jag fokuserar bara på slutspelet just nu. Vi har en stor match igen under onsdagen, så vi måste ladda om och ta det därifrån, svarar Kuhlman tidningen efter att Rögle vunnit måndagens måstematch med 2–1 och förlängt SM-kvartsfinalen mot Färjestad.

Spelar sin andra säsong i Europa

Tidigare under karriären har Karson Kuhlman för det mesta huserat i Boston Bruins organisation. Där flyttade han fram och tillbaka mellan AHL och NHL, innan det blev Seattle Kraken och Winnipeg Jets. 2023/24 gav sedan endast spel i AHL. Därefter valde forwarden att lämna Nordamerika. På meritlistan finns även ett hockey-VM med USA 2022.

De 46 poäng Kuhlman stod för i Liiga förra året har följts av 25 över årets grundserie. I slutspelet står han kvar på en assist.

Amerikanen kom till spel i samtliga av grundseriens 52 matcher och snittade 15:57 i istid.

