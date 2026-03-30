Uppgifter: Han är Linköpings huvudspår

Linköping har Mora IK:s Andreas Hägglund på sin radar. Enligt Expressen är 40-åringen en av två huvudkandidater till tjänsten som GM.

När Peter Jakobsson, i slutet av januari, fick lämna Linköping kom Broc Little och Jonas Junland in som interim-lösning. Nu, efter att den förstnämnde fått förnyat förtroende som sportchef, kommer uppgifter om att SHL-klubben ser Mora IK:s Andreas Hägglund som en möjlig lösning framåt.

Nyheten kommer från Expressen efter att LHC, under senaste tiden, arbetat med att hitta en general manager som kan jobba mer övergripande intill Little. Hägglund ska vara huvudspåret, enligt tidningen, men 40-åringen är samtidigt en av två huvudkandidater när man nu är inne i slutfasen av rekryteringen.

– Jag jobbar för Mora IK, och det är mitt fokus. Jag har inga kommentarer till andra spekulationer, svarar Hägglund själv när Expressen frågar.

Jonas Junland får lämna Linköping

Detta ska även betyda att Jonas Junland får lämna LHC efter det korta inhoppet som assisterande sportchef till Broc Little.

Andreas Hägglund själv har sedan 2016 varit en del av Mora. Först som U16-tränare, innan han klivit vidare som ungdomsansvarig och GM. Det är erfarenheten och framgångarna av och från detta övergripande ansvar över junior- och A-lag som ska locka Linköping, enligt Expressen.

Inför 2025/26 gjorde även målvaktstränaren Karl Malmquist samma flytt, från Mora till Linköping, och tog med Waltteri Ignatjew.

