Uppgifter: JVM-backen klar för toppklubb i SHL

Växjö Lakers fortsätter att värva spelare inför nästa säsong.

Enligt uppgifter till Expressen är topplaget överens med Jimi Suomi, 22.

Jimi Suomi spelade i Finlands kvartsfinalförlust mot Sverige.

Foto: Simon Hastegård / Bildbyrån

Den finländske JVM-backen från säsongen 2022/23 har gjort 22 poäng på 35 matcher för KooKoo i Liiga denna säsong.

Nu är det klart att han lämnar KooKoo för spel i Sverige. Enligt Expressens uppgifter har flera SHL-klubbar visat intresse, men de uppger nu att det kommer att bli spel i Växjö.

Växjö Lakers har under Björn Hellkvists ledning gjort en stabil säsong och är som vanligt i toppskiktet av SHL. Nu verkar alltså ligafyran ha värvat en ny finsk spelare, efter att man enligt samma tidnings uppgifter ska ha gjort klart med centern Matias Mäntykivi från Ilves.