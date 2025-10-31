Uppgifter: Förlänger med Timrå – trots stort intresse

Timrå kommer senast från en förlust mot Malmö.

Men på fredagen kom uppgifter från Expressen som kan muntra upp i Timrå-lägret.

Enligt deras uppgifter förlänger Simon Forsmark med klubben.

Simon Forsmark förlänger med Timrå enligt Expressen. Foto: Bildbyrån

Simon Forsmark gjorde en riktigt stark säsong förra året som 20/21-åring i SHL och ryktena gick om det inte rent av var dags för den unge backen att testa på spel i Nordamerika.

Men Carolina Hurricanes högg inte – och då blev han kvar i det Timrå han hade ett år kvar på avtalet med. Det har dock inte blivit något jättelyft i år för hans del.

Uppges vara klart med nytt avtal

På fredagen rapporterar dock Expressen att det utgående kontraktet förlängs av Timrå, detta med ytterligare två säsonger. Enligt tidningens uppgifter är det klart att det blir så.

Simon Forsmark är fostrad i Kumla HC och Örebro Hockey, innan det blev spel i Timrå via ett kort lån till AIK i Hockeyallsvenskan.

Under säsongen har han snittat höga siffror sett till spelminuter och gjort totalt fem poäng (1+4) på 17 matcher för Tommy Samuelssons gäng.