Uppgifter: Filip Larsson nära återkomst till Leksand

Leksands IF kan snart ytterligare stärka sin målvaktssida.

Förutom Jakob Hellsten och Marcus Gidlöf ser Filip Larsson ut att återvända från Nordamerika.

Detta rapporterar Expressen på onsdagskvällen.

Filip Larsson gjorde succé i Leksand för ett par år sedan. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN / COP 89 / MI0642

Filip Larsson, 27, gjorde för några säsonger sedan en kometresa med Leksand i SHL och belönades med ett NHL-kontrakt. Nu pekar det mesta mot en återkomst till SHL

Under gårdagen stod det klart att Pittsburgh Penguins brutit kontraktet med målvakten, och att han blev uppsatt på waivers-listan. Vilket innebär att han var tillgänglig för vilken NHL-klubb som helst inom 24 timmar. Men nu kommer snart tiden ha gått ut – och på onsdagskvällen rapporterar Expressen att Filip Larsson nu är nära en återkomst till Leksands IF.

Där hade han i sådana fall fått konkurrera med Marcus Gidlöf och Jakob Hellsten. Under AHL-säsongen med Wilkes Barre/Scranton Penguins har han enbart spelat nio matcher och har en räddningsprocent på 87%.

Source: Filip Larsson @ Elite Prospects