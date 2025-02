Uppgifter: DIF-målvakten blir Växjös lösning

Viktor Andrén kan få hoppa in i Växjö igen.

Expressen uppger att Djurgårdens målvakt dubbelregistreras av SHL-klubben.

Viktor Andrén nu och då. Foto: Bildbyrån (montage).

Viktor Andrén har haft en tuff säsong i Djurgården där han i skrivande stund endast spelat två matcher sedan 2 januari. Nu kommer oväntade uppgifter kring den 30-årige burväktaren.



Det är Expressen som uppger under fredagskvällen att Växjös SM-guldvinnare från 2018 nu har möjligheten att gå fritt mellan Stockholm och Växjö i och med en dubbelregistrering. ”Lånet” är samma typ av lösning som Växjö har med Södertälje om Oliver Håkanson, och Djurgården med Leksand om Marcus Gidlöf. Detta innebär alltså att Andrén kan spela för båda klubbarna framöver.



Viktor Andrén har gjort 19 matcher för Djurgården denna säsong. 2.46 mål har trillat in per framträdande och 90 procent av puckarna har stoppats, samtidigt som det tisslat och tasslats om att stockholmarna ska vara på jakt efter en mer permanent lösning på målvaktssidan.



30-åringen från Mariestad har tidigare gjort 121 SHL-matcher, varav 108 i Växjö.