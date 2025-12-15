”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

NSD uppger att schweiziska Davos jagar Frédéric Allard, men Luleå-stjärnan själv ger ett tydligt besked om framtiden.

– Jag stannar, tydliggör han i tidningen.

Frédéric Allard menar att han stannar i Luleå. Foto: Bildbyrån/Pär Olert.

Trots intresse från många andra klubbar valde Frédéric Allard att förlänga med Luleå inför 2025/26. Ändå kommer nu uppgifter på att den 27-årige kanadensaren jagas av Klas Östmans Davos.

Uppgifterna kommer från NSD under måndagen – och bemöts samtidigt av backstjärnan själv.

– Jag har ju kontrakt en säsong till, svarar han och fortsätter.

– Jag har inte hört något. Jag har inte pratat med min agent sedan jag förlängde. Eller någon klubb.

Allard, som gjorde stor succé när SM-guldet säkrades i våras, hänvisar till att han inte pratade med någon förra året heller.

– Jag stannar, tydliggör han efter frågor om en möjlig option i det nuvarande avtalet.

Frédéric Allard kom till Luleå 2023, och har endast spelat i Sverige under sin tid i Europa. Sedan tidigare har han runt 300 AHL-matcher, samt fyra NHL-inhopp, på sitt CV.

Source: Frédéric Allard @ Elite Prospects