Jack Kopacka och Bobby Trivignos avtal med Brynäs löper ut efter den här säsongen.

Då uppger Expressen att SHL-konkurrenter redan nu börjat visa ett tydligt intresse för spelarna.

Jack Kopacka och Bobby Trivigno.

Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån

Både Jack Kopacka och Bobby Trivigno hade starka debutsäsonger i SHL med Brynäs förra säsongen. Kopacka sköt 18 mål och noterades för 34 poäng på 52 matcher, medan Trivigno stod för 17 mål och 31 poäng på 49 matcher för Gävle-laget.

Den här säsongen har Kopacka och Trivigno inlett säsongen med att göra fem respektive tre poäng vardera – och med varsitt utgående kontrakt har amerikanernas framfart inte gått SHL-klubbarna obemärkt förbi. Enligt Expressen har konkurrenter redan nu börjat visa ett tydligt intresse för spelarna inför säsongen 2026/27.

Vilken eller vilka klubbar det rör sig om är i nuläget oklart.

Löneökning att vänta?

Samtidigt uppges Brynäs vara intresserade av att förlänga spelarnas kontrakt, även om det enligt Expressen lär komma med en löneökning från deras nuvarande löner. Tidigare har tidningen rapporterat att Kopacka har en årslön på cirka 130 000 euro per säsong, medan Trivigno tjänar cirka 90 000 euro per säsong.

Enligt Expressen ska både Kopacka och Trivigno vara intresserade av att stanna i Brynäs även efter denna säsong.