Tydliga beskedet: ”Klart jag vill stanna i Leksand”

Victor Johansson, 19, vill stanna i Leksand.

JVM-vinnaren, som tidigare varit utlånad till Oskarshamn, visade vad han kunde i matchen mot Växjö (förlust med 2–4).

– Det är klart att jag vill stanna, man vill spela SHL. Jag har familjen här också så det är ett extra plus, säger han till Falu-Kuriren.

Victor Johansson, Leksand. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN / COP 173 / DE0339

Leksandsbacken Victor Johansson var med och vann JVM med Sverige i början av januari. Under hösten hade han tidigare spelat både för Leksand och för Oskarshamn, då på lån.

På lördagen gjorde han säsongens femte SHL-match (och tredje i följd) för Leksand och sin andra och tredje assist för säsongen. Trots det, så blev det förlust till slut.

För Falu-Kuriren berättade den yngste av hockeybröderna Johansson om hur det kändes att det lossnade poängmässigt för honom.

– Såklart betyder det mycket för självförtroendet men sedan är det tråkigt att man inte kan vinna den här matchen. Men för självförtroendet betyder poängen jättemycket.

Johansson: ”Jag har familjen här”

Att få spela med sin bror Anton betyder mycket för honom, berättade han efter matchen på lördagen.

– Idag fick vi inte det men i förrgår fick vi det och det var riktigt kul såklart. Det är en dröm att få spela med honom, vi får väl se vad som händer nästa år, det här kanske var sista gången vi spelar ihop, sa Victor Johansson till tidningen

Pappa Thomas ”Tjomme” Johansson, och storebrorsan Anton. Victor Johansson har tydliga kopplingar till Leksands IF. Men under säsongen har han varit utlånad och spelat 15 matcher för Oskarshamn i HA.

– Det är klart att jag vill stanna, man vill spela SHL. Jag har familjen här också så det är ett extra plus.

Source: Victor Johansson @ Elite Prospects