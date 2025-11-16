”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Linköping besegrade Färjestad på lördagen i Löfbergs Arena.

I början av matchen tvångstömdes bortaläktaren – efter att pyroteknik antänts inne i arenan.

– Det har varit lite rörigt, säger Mats Thörn vakthavande befäl vid polisregion Bergslagen till NWT.

Pyroteknik antändes i Löfbergs Arena på lördagen. Foto: Bildbyrån

Färjestad åkte på en tung hemmaförlust på lördagen då Linköping var på besök. Matchen slutade med en uddamålsseger för östgötarna efter att Nick Shore öppnat målskyttet i den första perioden. Därefter höll LHC tätt hela matchen.

Men det var i samband med att matchen drog i gång som det hettade till på läktarplats – då bortasupportrarna från Linköping antände pyrotekniska pjäser. Polisen agerade genom att tömma bortaläktaren i Löfbergs Arena.

”Det har varit lite rörigt”

Efter omvisitering fick supportrarna återigen gå in på läktaren. Två personer har frihetsberövats, enligt NWT.

– Det har varit lite rörigt, och lite pyro. Vi har tagit en för fylleri, och sen en person för brott mot ordningslagen, då han haft pyroteknik på sig. Han tas även för ringa narkotikabrott, säger Mats Thörn vakthavande befäl vid polisregion Bergslagen till tidningen.

I övrigt skedde inget stök mellan de olika supportergrupperingarna, rapporterar tidningen.