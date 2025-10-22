”Fimpen”, ”Lill-Fimpen”, ”Mini-Fimpen”. I och med en oväntad comeback för Jacob Josefson har han nu samlat på sig hela familjen. För hockeysverige.se ger nu William Eklund sin tankar kring att lillebror Victor även får hans mentor i Djurgården.

– ”Josef” har alltid varit bra i mentor-rollen, säger 23-årige San Jose Sharks-forwarden.

Christian Eklund och Jacob Josefson 2008 (vänster), samt Victor Eklund med Jacob Josefson. Foto: Bildbyrån (montage).

Christian Eklund: 2008 – 2010.



William Eklund: 2019 – 2021.



Victor Eklund: 2025 –



När Jacob Josefson nu gjort comeback, efter fyra och ett halvt år utanför isen, har han till slut samlat på sig hela familjen. Pappa ”Fimpen” när Josefson själv var på väg upp i A-laget som ett stort löfte, ’Lill-Fimpen” vid återkomsten från NHL, och nu ’Mini-Fimpen” när Djurgården gått upp till SHL.



Kopplingen är tydlig mellan mentor och talang, och facit ännu bättre, sett till att William nu hunnit spela 180 matcher i NHL.



Nu, när även Victor fått spela intill Josefson i samma kedja, minns William Eklund tillbaka på den tiden – och berättar vad han tror att det kan ge lillebror.



– Ja, ”Josef” spelade med Alex (Alexander Holtz) där ett tag, och nu lirar han med Victor. Jag tror att det kommer att hjälpa honom jättemycket. ”Josef” har alltid varit bra i mentor-rollen. Han gör det bra där, och jag tycker att Victor har gjort det väldigt bra i år. Han ska vara nöjd med det han gjort hittills, men ska bli ännu bättre än det. Jag tror ha kommer göra det bra, säger ”Lill-Fimpen” till hockeysverige.se om New York Islanders val i första rundan 2025.



Vad tog du med dig från tiden intill Josefson?

– Vad ska man säga… Jag tog med mig hur man är som ett proffs och hur man kommer in varje dag till jobbet och gör det man ska göra. Det är mycket upp och ner på en säsong och man måste lära sig att du ska vara redo hela tiden, så gott det går.



Se intervjun i videospelaren ovan.

Svaret om Björck: ”Tror inte att han själv vet”

I Djurgården, denna säsong, finns även Viggo Björck, född 2008, som väntas spela JVM intill både Victor Eklund och Anton Frondell, innan han väljs i NHL-draften 2026.



Här i Sverige rankar vi denne nye stortalang högt inför spektaklet nästa sommar, men i NHL Central Scoutings senaste ”watch list” var han inte en av 27 spelare som beskrevs som ”A Prospects”. Istället menar man att han tillhör B-kategorin av spelare som väntas gå i andra och tredje rundan.



– Jag vet inte vad det betyder och jag tror inte att han själv ens vet vad det betyder, säger William Eklund när han får frågan av hockeysverige.se om löftet som även han får lära sig av Jacob Josefson under sin första tid på seniornivå.

– Jag lägger inga värderingar i det alls, och jag tycker inte att han ska göra det heller, fortsätter Eklund.

Source: Jacob Josefson @ Elite Prospects