Örebro bekräftar: ”Har smugit igång arbetet”

Tidigare i mars syntes han sitta intill Henrik Löwdahl i Behrn Arena. Nu bekräftar Örebro att Tony Mårtensson kliver in som assisterande sportchef.

– Utifrån den profil som vi har eftersökt checkar Tony egentligen av alla boxar, säger Löwdahl på laget sajt.

Strax efter att Peter Jakobsson fått sparken i Linköping meddelade Tony Mårtensson att han ville bryta sitt kontrakt för att följa med ut ur dörren. Därefter tog det inte lång tid innan han syntes till i Behrn Arena, sittandes intill en annan sportchef.

Nu, efter Expressens tidigare uppgifter, står det nya jobbat klart som assisterande sportchef i Örebro, intill Henrik Löwdahl.

– När jag träffade Henrik Löwdahl och Andreas Westlund presenterade de en väldigt spännande plan framåt som jag direkt kände att jag vill vara en del av. Min bild av Örebro Hockey är att det är en familjär och välmående förening som har stora möjligheter att ta ytterligare kliv, säger Tony Mårtensson själv i pressmeddelandet.

Avtalet sträcker sig hela vägen över 2027/28-säsongen.

Har redan smugit igång arbetet: ”Checkar alla boxar”

Örebro bekräftar även att Mårtensson ”sedan SHL-kontraktet säkrades smugit igång arbetet”. Detta i rollen där han kommer att ”arbeta med spelarrekrytering, scouting och långsiktig lagbyggnad av SHL-laget”, som klubben själva utrycker det.

För 45-åringen blir detta andra SHL-jobbet efter de två säsongerna i LHC. Dessförinnan hyllades han för sitt arbete som sportchef i Almtuna och Hockeyallsvenskan.

– Först och främst känns det otroligt bra att kunna välkomna Tony till oss. Utifrån den profil som vi har eftersökt checkar Tony egentligen av alla boxar. Vi har fått ett väldigt bra intryck av Tony som person och så klart har han egenskaper som vi kommer få stor användning av. Tonys intåg ger oss möjlighet att arbeta på ett annat sätt samt att vi tillsammans ska skapa förutsättningar för att kunna ställa ett slagkraftigt lag på isen både på kort och lång sikt, säger Henrik Löwdahl.

