Värvar dubbelt från MoDo: ”Spännande spelare”

Halmstad Hammers värvar dubbelt från MoDo Hockey.

Klubben presenterar både backen Sebastian Peter Skoog och forwarden Felix Wassberg.

Felix Wassberg är en av två spelare att gå från MoDo till Halmstad. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Halmstad Hammers ställer om inför nästa säsong i Hockeyettan.

Under tisdagskvällen presenterar Halmstad sina två första nyförvärv inför den kommande säsongen, och båda kommer från MoDo. Det handlar om 19-årige duon Sebastian Peter Skoog och Felix Wassberg.

Sebastian Peter Skoog spelade juniorhockey i Linköping och fick bland annat spela World Under-17 Hockey Challenge, också kallat för inofficiella U17-VM, för Sverige 2022. Efter tre år i Linköping flyttade Skoog till MoDo förra året. Där blev han assisterande kapten för U20-laget och stod sedan för 26 poäng på 36 matcher i U20 Nationell, vilket gjorde att han vann interna poängligan. Sebastian Peter Skoog fick också göra åtta matcher i HockeyAllsvenskan med MoDo under säsongen.

– En reslig back som är skicklig med pucken och har en bra framtid för sig. En kille vi hoppas mycket på och hoppas han fortsätter utvecklas hos oss, säger Halmstads sportchef Niklas Söderström om Skoog.

MoDos U20-kapten går till Halmstad

Felix Wassberg tillbringade tre år i Almtuna där han var lagkapten för både U18- och U20-laget. Han gjorde även fem matcher i HockeyAllsvenskan med Almtuna. Förra året flyttade Wassberg sedan till MoDo där han också blev lagkapten för klubbens U20-lag. Han stod sedan för 20 poäng på 36 matcher i U20 Nationell samt fick spela i tre allsvenska matcher för MoDo. I fjol blev han också utlånad och spelade en match för moderklubben Vallentuna i Hockeyettan.

– En tuff spelare och vinner mycket dueller på isen. Skicklig på att täcka puck och kan även göra poäng. En spännande spelare att följa, säger Niklas Söderström om Wassberg.

Halmstad Hammers kom sexa i Hockeyettan Södra och gick därmed direkt vidare till slutspelet. Halmstad vann sedan tre raka matcher mot Vita Hästen och gick vidare till söder-semifinal där de blev utslagna med 3-2 i matcher mot Karlskrona.

Source: Sebastian Peter Skoog @ Elite Prospects

Source: Felix Wassberg @ Elite Prospects