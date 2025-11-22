Leksand kan värva: ”Många tror att det är kris”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand befinner sig inte i en ekonomisk kris, menar Thomas Johansson. Under lördagen gästade sportchefen TV4 och gav svar kring eventuella värvningar till SHL-truppen.

– Vi hade ett medlemsmöte idag där vi på något sätt går mot väldigt bra siffror, säger han i sändningen.

Leksands sportchef Thomas Johansson. Foto: Bildbyrån/Daniel Eriksson.

Inför lördagens möte med serieledande Frölunda hade Leksand vunnit två av tolv matcher. Något som fått experterna att reagera och rikta stark kritik – framförallt mot de ledande spelarna.

Under en av periodpauserna gjorde därför sportchef Thomas Johansson ett framträdande i TV4 för att svara.

– Vi är för tidigt inne på säsongen. Det är klart att vi ligger där vi ligger i tabellen just nu, men att det skulle vara någon stress eller jobbigt, det känner inte vi, säger han och fortsätter om truppen.

– Tidigare år har vi haft möjligheten att redan från start ha hög kvalité på vår spelartrupp. I år har vi behövt tänka om lite grann och jobba med att utveckla vår trupp under säsongen på ett annat sätt. Det är lite den processen vi är i. SHL är ett maraton och för oss handlar det om att fokusera på de saker vi gör bra och behöver utveckla för att gjuta mod i gruppen, så att man inte tappar tron på det. Det är det enda när man hamnar där vi är, att laget går ner sig, men vi är inte stressade. Vi vet att det här kommer ta tid. Vi behöver göra vårt lag bättre, och successivt ska vi bli det. Vi ska spela vår bästa hockey fram på vårkanten.

Kan värva: ”Många tror att det är en ekonomisk kris”

Sportchefen får sedan frågan om det finns pengar och möjlighet för att förstärka det här laget, och därifrån klättra upp från jumboplatsen.

– Det gör det. Det är mer att om vi ska göra något sådant ska det vara en spelare som också kommer in i toppen. Det ska inte vara någon som kommer från bredden. Där har vi egna unga killar som kan ta dem minuterna. Ska vi göra något så ska vi isåfall addera någon spelare som verkligen kan göra skillnad i match. Den mängden spelare finns det inte idag ute där. Vi får se hur allt faller längre in i framtiden, svarar ”Tjomme”.

Johansson är även tydlig med att det inte råder en ekonomisk kris i Leksand, trots att det ofta är orden som används på flera håll.

– Många tror att det är en ekonomisk kris i Leksand. Det är det inte. Vi hade ett medlemsmöte idag där vi på något sätt går mot väldigt bra siffror. Det är rätt lugnt. Ekonomin är under kontroll. Sen har vi haft personalkostnader som har legat under ett antal år som vi kanske inte riktigt har klarat att väga upp dem med intäkterna. Då får man ibland sådana här ”setbacks” i ekonomin. Det är klart. Vi är på en annan plats med budgeten i truppen i år, men vårt mål att tro på de här killarna, säger han.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects