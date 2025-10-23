Veteranens succé – mål i fem raka matcher

Seger för Färjestad med 3–2 efter straffar

Andra raka segern för Färjestad

Sjätte segern för Färjestad

Färjestad mötte Skellefteå AIK hemma i en match i SHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde Färjestad vinna med 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0).

Färjestad–Skellefteå AIK – mål för mål

Färjestad hade problem och låg under med 1–2 efter två perioder.

Målskyttarna som fixade segern för Färjestad var Joakim Nygård, Luke Philp och Per Åslund medan målen för Skellefteå AIK gjordes av Lars Bryggman och Oscar Lindberg.

Det här var Färjestads tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Skellefteå AIK:s fjärde uddamålsförlust.

Det här betyder att Färjestad ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Skellefteå AIK på tredje plats. Noteras kan att Skellefteå AIK sedan den 1 oktober har avancerat sju placeringar i tabellen.

På lördag 25 oktober 15.15 spelar Färjestad borta mot Brynäs och Skellefteå AIK borta mot LHC.

Färjestad–Skellefteå AIK 3–2 (1–1, 0–1, 1–0, 0–0, 1–0)

Första perioden: 0–1 (0.16) Oscar Lindberg, 1–1 (16.06) Luke Philp, 1–2 (25.33) Lars Bryggman.

Tredje perioden: 2–2 (14.30) Joakim Nygård.