Brynäs vann rysare – efter straffavgörande

Brynäs vann med 4–3 efter straffar

Jakob Silfverberg gjorde två mål för Brynäs

Andra förlusten i följd för LHC

Brynäs spelade mot LHC hemma i en riktigt jämn match i SHL. Efter ordinarie matchtid var matchen oavgjord, lika så efter förlängningen och först i straffläggningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 0–0, 1–0). Jakob Silfverberg blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Brynäs fina hemmaform håller i sig. Segern var fjärde raka i Monitor ERP Arena.

LHC tog ledningen efter sju minuter genom Robin Kovacs efter pass från David Bernhardt och Markus Ljungh.

Efter 7.33 i andra perioden nätade David Bernhardt på pass av Jakub Vrana och Johan Södergran och gjorde 0–2. Brynäs Mattias Norlinder gjorde 1–2 efter 8.53 framspelad av Kieffer Bellows och Johan Larsson.

Brynäs kvitterade också till 2–2 genom Jakob Silfverberg i början av tredje perioden i tredje perioden.

LHC gjorde 2–3 genom Robin Kovacs som gjorde sitt andra mål efter 2.42 i tredje perioden.

Brynäs kvitterade till 3–3 genom Robert Hägg med 4.09 kvar att spela av perioden.

I straffläggningen var det Brynäs som avgjorde till 4–3. Den avgörande straffen stod Jakob Silfverberg för.

Brynäs Kieffer Bellows hade tre assists.

Brynäs möter Leksand i nästa match borta torsdag 15 januari 19.00. LHC möter samma dag Rögle hemma.

Brynäs–LHC 4–3 (0–1, 1–1, 2–1, 0–0, 1–0)

SHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (7.34) Robin Kovacs (David Bernhardt, Markus Ljungh).

Andra perioden: 0–2 (27.33) David Bernhardt (Jakub Vrana, Johan Södergran), 1–2 (28.53) Mattias Norlinder (Kieffer Bellows, Johan Larsson).

Tredje perioden: 2–2 (40.51) Jakob Silfverberg (Kieffer Bellows, Simon Bertilsson), 2–3 (42.42) Robin Kovacs (Rasmus Rissanen, Markus Ljungh), 3–3 (55.51) Robert Hägg (Kieffer Bellows, Johan Larsson).

Straffar: 4–3 (65.00) Jakob Silfverberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 3-0-2

LHC: 2-1-2

Nästa match:

Brynäs: Leksands IF, borta, 15 januari 19.00

LHC: Rögle BK, hemma, 15 januari 19.00