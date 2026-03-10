Stjärncenterns passning: ”Dags för oss att glänsa”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Janne Kuokkanens Malmö har slarvat bort ett guldläge att nå topp sex.

Med tre omgångar kvar lever dock hoppet kvar – och då sätter stjärnan press på sig själv och laget.

– Vi var förmodligen inte tippade att gå till slutspel, men när vi väl kommer dit är det dags för oss att gläns, säger han till Sydsvenskan.

Janne Kuokkanen, 27, har föga förvånande levererat toppsiffror i hela SHL i sin återkomst till Malmö. Efter att ha spenderat fjolåret i Schweiz är han alltså tillbaka, och har gjort 41 poäng på 45 matcher. Senast blev det 44 på 43 framträdanden.

Den här gången har han levererat ännu fler assistpoäng (29), men ligger sex mål back jämfört med 2023/24 (18 då).

För Sydsvenskan berättar han nu om känslorna inför avslutningen inför säsongen. Malmö kan återvända till topp sex, efter att ha slarvat bort direktplatsen till kvartsfinalen med en rejäl formsvacka. Mest troligt behöver man slå vakt om sjundeplatsen.

– Nu ska vi bara pusha hårt och kämpa för en topp sex-plats och se vad som händer.

”Dags för oss att glänsa”

När man väl går in i slutspelet vill Kuokkanen se Malmö leverera.

– Vi var förmodligen inte tippade att gå till slutspel, men när vi väl kommer dit är det dags för oss att glänsa, säger han till Sydsvenskan.

Den tunga formsvackan har som tidigare nämnts gett Malmö en passagerarplats i kampen om en topp sex-placering. Den svängiga säsongen är något som har påverkat förutsättningarna.

– Det har varit mycket upp och ner. Många bra stunder och många lite svårare stunder. Men vi är fortfarande i en bra position, konstaterar Janne Kuokkanen.





