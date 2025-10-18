Stabil seger för Växjö – som nollade Linköping

Växjö vann med 2–0 mot Linköping

Ludvig Nilsson matchvinnare för Växjö

Andra raka förlusten för Linköping

Inte ett enda insläppt mål och två mål framåt. Växjö vann på bortaplan mot Linköping i SHL. Den målsnåla matchen slutade 0–2 (0–0, 0–2, 0–0).

Brynäs nästa för Växjö

Första perioden blev mållös. Det var först 5.54 in i andra perioden som Växjö tog ledningen genom Ludvig Nilsson assisterad av Sebastian Strandberg och Elias Rosén.

Efter 11.41 i andra perioden nätade Lucas Elvenes framspelad av Karl Henriksson och gjorde 0–2.

Tredje perioden blev även den mållös och Växjö höll i sin 2–0-ledning och vann.

Växjö ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Linköping är på nionde plats. Så sent som den 3 oktober låg Linköping på 14:e plats i tabellen.

Nästa motstånd för Linköping är Luleå. Växjö tar sig an Brynäs hemma. Båda matcherna spelas torsdag 23 oktober 19.00.

Linköping–Växjö 0–2 (0–0, 0–2, 0–0)

SHL, Saab Arena

Andra perioden: 0–1 (25.54) Ludvig Nilsson (Sebastian Strandberg, Elias Rosén), 0–2 (31.41) Lucas Elvenes (Karl Henriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 3-1-1

Växjö: 2-0-3

Nästa match:

Linköping: Luleå HF, borta, 23 oktober

Växjö: Brynäs IF, hemma, 23 oktober