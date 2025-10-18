Prenumerera

Stabil seger för Växjö – som nollade Linköping

  • Växjö vann med 2–0 mot Linköping

  • Ludvig Nilsson matchvinnare för Växjö

  • Andra raka förlusten för Linköping

Inte ett enda insläppt mål och två mål framåt. Växjö vann på bortaplan mot Linköping i SHL. Den målsnåla matchen slutade 0–2 (0–0, 0–2, 0–0).

Brynäs nästa för Växjö

Första perioden blev mållös. Det var först 5.54 in i andra perioden som Växjö tog ledningen genom Ludvig Nilsson assisterad av Sebastian Strandberg och Elias Rosén.

Efter 11.41 i andra perioden nätade Lucas Elvenes framspelad av Karl Henriksson och gjorde 0–2.

Tredje perioden blev även den mållös och Växjö höll i sin 2–0-ledning och vann.

Växjö ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Linköping är på nionde plats. Så sent som den 3 oktober låg Linköping på 14:e plats i tabellen.

Nästa motstånd för Linköping är Luleå. Växjö tar sig an Brynäs hemma. Båda matcherna spelas torsdag 23 oktober 19.00.

Linköping–Växjö 0–2 (0–0, 0–2, 0–0)

SHL, Saab Arena

Andra perioden: 0–1 (25.54) Ludvig Nilsson (Sebastian Strandberg, Elias Rosén), 0–2 (31.41) Lucas Elvenes (Karl Henriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 3-1-1

Växjö: 2-0-3

Nästa match:

Linköping: Luleå HF, borta, 23 oktober

Växjö: Brynäs IF, hemma, 23 oktober

Den här artikeln handlar om:

