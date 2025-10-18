Stabil seger för Växjö – som nollade Linköping
Följ HockeySverige på
Google news
"Jag börjar varje morgon med EP" – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu
- Växjö vann med 2–0 mot Linköping
- Ludvig Nilsson matchvinnare för Växjö
- Andra raka förlusten för Linköping
Inte ett enda insläppt mål och två mål framåt. Växjö vann på bortaplan mot Linköping i SHL. Den målsnåla matchen slutade 0–2 (0–0, 0–2, 0–0).
Brynäs nästa för Växjö
Första perioden blev mållös. Det var först 5.54 in i andra perioden som Växjö tog ledningen genom Ludvig Nilsson assisterad av Sebastian Strandberg och Elias Rosén.
Efter 11.41 i andra perioden nätade Lucas Elvenes framspelad av Karl Henriksson och gjorde 0–2.
Tredje perioden blev även den mållös och Växjö höll i sin 2–0-ledning och vann.
Växjö ligger på fjärde plats i tabellen efter matchen medan Linköping är på nionde plats. Så sent som den 3 oktober låg Linköping på 14:e plats i tabellen.
Nästa motstånd för Linköping är Luleå. Växjö tar sig an Brynäs hemma. Båda matcherna spelas torsdag 23 oktober 19.00.
Linköping–Växjö 0–2 (0–0, 0–2, 0–0)
SHL, Saab Arena
Andra perioden: 0–1 (25.54) Ludvig Nilsson (Sebastian Strandberg, Elias Rosén), 0–2 (31.41) Lucas Elvenes (Karl Henriksson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Linköping: 3-1-1
Växjö: 2-0-3
Nästa match:
Linköping: Luleå HF, borta, 23 oktober
Växjö: Brynäs IF, hemma, 23 oktober
Den här artikeln handlar om: