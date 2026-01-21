”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Luleås powerplay har lämnat mer att önska.

Till följd av det har mycket kritik riktats mot lagets PP-ansvarige Roger Kyrö.

– Personligen tycker jag att det är en orättvis kritik, svarar Luleåstjärnan Brian O’Neill till NSD.

Brian O’Neill försvarar sin tränare. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Luleå har återhämtat sig rejält efter den tuffa starten. Nu har man bytt bottenskiktet mot en plats bland topp sex i SHL och på tisdagen kvalificerade man sig för finalen i Champions Hockey League.

Men på en punkt verkar det ändå inte lossna. Det gäller power play-spelet där man är näst sämst i hela serien. I spelformen ligger man i skrivande stund på 15.63%. Jämfört med Frölunda, som föga förvånande är bäst i PP, ligger laget på 35%.

Til följd av det har lagets assisterande tränare Roger Kyrö, som är ansvarig för PP, kritiserats av fansen enligt NSD.se.

”Fansen har rätt att ha sina åsikter”

Men Luleås rutinerade stjärnspelare Brian O’Neill tar åt sig av kritiken å lagets vägnar.

– Fansen har rätt att ha sina åsikter, men till slut handlar det om spelarna. Det har varit ungefär samma sak med varje powerplay-coach jag har haft. Alla är väl förberedda. De berättar vad motståndarna gör och sen är det upp till oss spelare att göra det och få ordning på det, säger han.

Samtidigt konstaterar han att han tycker att kritiken är orättvis.

– Den här säsongen har vi inte varit bra nog. Förra säsongen var det okej och det blev bra mycket bättre i slutspelet. Förhoppningsvis blir det lika bra i år. Personligen tycker jag att det är en orättvis kritik för det är upp till oss spelare.

Kritiken mot Roger Kyrö är orättvis, menar O’Neill. Foto: Johan Löf / BILDBYRÅN

Source: Brian O’Neill @ Elite Prospects