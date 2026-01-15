”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Färjestad inledde torsdagskvällen med en lysande period i Husqvarna Garden.

Sedan kollapsade laget i den andra perioden – och släppte in fem mål.

– Bedrövligt försvarsspel, rent ut sagt, konstaterar Joel Lundqvist i TV4.

Till slut förlorade Färjestad borta mot HV71 med 3–5.

Färjestad gjorde en katastrofperiod mot HV71. Foto: Carl Sandin / Bildbyrån

Intensivitet, dominans med pucken och långa anfall. Cam Abbotts Färjestad presenterade sig i den första perioden och laget var märkbart förändrat. Efter ett snyggt mål från Marian Studenic tog Färjestad med sig en välförtjänt ledning efter första perioden.

Men sen då?

HV71 gick in med eld under skridskorna i den andra perioden och kvitterade några minuter in genom Hugo Fransson. Det kanske inte är så lätt att blanda ihop dem, men Hugo skulle fortsätta att göra mål. Pettersson alltså. I powerplay högg den unge snipern till med ett skickligt avslut.

Gjorde sitt första SHL-mål

”Det nya” Färjestad fann sig i underläge för sjätte matchen i rad. Men det skulle bara bli värre.

I den andra perioden släppte Färjestad in fem mål, och trots målet laget gjorde i perioden var distansen enorm efter två perioder.

– Vi är jättesvaga framför eget mål, säger Färjestads lagkapten Linus Johansson till TV4 efter två perioder.

Efter Emil Albas kvittering halvvägs in i den andra perioden, skulle Jönköpingslaget göra tre mål i slutminuterna av perioden. Axel Rindell och Riley Woods gjorde varsitt mål, men även William Ignberg-Nilsson såg till att bryta sin målnolla i SHL. Tre mål – på bara två minuter och 38 sekunder.

Färjestad reducerade till 3–5 i sista perioden, men HV71 tog sin första trepoängare sedan 26 december. En jobbig debut i Färjestad för Cam Abbott.