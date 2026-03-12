Petas stjärnan i slutspelet (?): ”Det får vi hålla för oss själva”

Arvid Holm eller Christoffer Rifalk?

I grundseriens sista vecka är frågan vem som får chansen mellan stolparna i slutspelet.

– Exakt hur vi har dialoger får vi hålla för oss själva lite grann. Det är en bra kommunikation och vi tar varje dag som den är, säger Christoffer Rifalk till HD.

Kommer Arvid Holm stå vid sidan i inledningen av slutspelet?

Christoffer Rifalk har haft 94,12 som sämsta räddningsprocent de senaste fyra matcherna och varit som en mur för Rögle den senaste tiden.

Samtidigt har Arvid Holm, som brukar vara förstaval, förlorat fyra av sina fem senaste startmatcher.

Med två omgångar kvar är det därmed en strid om förstaspaden i Rögles mål under slutspelet. Christoffer Rifalk, som enligt uppgifter är klar för att lämna klubben, kanske är i förarsätet just nu. I alla fall om man ser till form.

– Det är två jättesköna segrar, men det är tre poäng som mot alla andra lag, eller ja, två mot Frölunda, säger Rifalk till Helsingborgs Dagblad.

– Mitt självförtroende har varit högt hela säsongen så det är inget jag vill ska dra iväg för mycket eller bli lågt. Jag försöker spela mitt spel och ge en tydlighet till gubbarna där ute.

”Får vi hålla för oss själva”

Med tanke på vartåt trenden pekar, borde allt peka på att Rifalk är i förarsätet. Men det vill han inte kommentera i nuläget.

– Exakt hur vi har dialoger får vi hålla för oss själva lite grann. Det är en bra kommunikation och vi tar varje dag som den är, säger han till tidningen.

Står Rifalk i sitt sista slutspel för Rögle?

Att han ska vara på väg att ta över från Holm är inte heller något han vill snacka för mycket om.

– Nja, det känns som spekulation att börja prata om det. Jag försöker bara komma hit varje dag och göra min grej. Sen hoppas jag såklart att de vill använda mig så mycket som möjligt.



