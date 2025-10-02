Sänkte tidigare laget – efter osannolikt drömmål

De säger att släkten är värst.

Frölundas Linus Högberg stod för det matchvinnande 3–0 målet i segern mot Skellefteå.

Och vilket mål det var.

– Det var ganska snyggt ändå, säger han till TV4.

Linus Högberg firar sitt galna mål. Foto: Bildbyrån

Frölunda fortsätter sin briljanta start på säsongen. I matchen mot Skellefteå på bortaplan vann man med 3–2 och lagets 3–0 mål var något utöver det vanliga.

Då tog sig Linus Högberg förbi bokstavligen alla Skellefteå-spelare, balanserandes på blålinjen för att sedan skaffa sig ett superläge att lyfta in pucken med ett backhandavslut.

TV4-studion pratade länge och mycket om solonumret.

– Det är ju själva grejen när han traskar vi blålinjen tar sig förbi (Jonathan) Davidsson och så öppnar sig hela havet för honom, säger experten Petter Rönnqvist.

”Jag får tacka för skymningen”

Linus Högberg betonar i TV4-intervjun efter målet att det inte hör till vanligheten att han kan bjuda på liknande backhandsskott.

– Det var ganska snyggt ändå, måste man säga, skönt! Nej, jag får tacka för skymningen, säger han och skrattar.

I den tredje perioden lyckades Skellefteå ta sig tillbaka och gick upp till 2–3 i matchen efter mål från Andreas Johnson och Mikkel Aagaard. Men de tre poängen åkte med Frölunda till Göteborg.