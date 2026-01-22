Så mycket kostar ett förlorat kval: ”En jättetråkig historia”

100 miljoner kronor.

Så mycket uppskattar Leksands ordförande Andreas Gärdsbäck att han en degradering kan kosta föreningen.

– Det blir en jättetråkig historia om vi hamnar där, säger han till Sveriges Radio.

Gärdsbäck om en eventuell degradering. Foto: Bildbyrån

Den akuta ekonomiska krisen är över, för nu.

Leksands IF:s har bara behövt använda drygt halva kommunens borgen på 30 miljoner från i våras. Detta rapporterar Sveriges Radio.

– Det känns jättebra en avsevärd förbättring, Vi får intäkter och har kostnader som är i balans, säger Andreas Gärdsback, ordförande i föreningen till SR.

Kommunen gick in som borgen för nya banklån men ett år senare ser det bra ut. Man har använt 18 miljoner kronor av 30.

Gärdsbäck berättar även att han räknar med att en degradering kan kosta dem långt mycket mer än några 30 miljoner kronor.

– 100 miljoner – det blir en jättetråkig historia om vi hamnar där, säger han.