Rögle besegrade Malmö med 3-2 i säsongens första Skånederby. Efter matchen bröt det sedan ut ett stort slagsmål där i princip alla spelare var ute på isen.

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån.

Det var som väntat ett hett Skånederby med flera utvisningar och tuffa närkamper. Rögle åkte bland annat på ett helt gäng med utvisningar i slutet av den andra perioden vid ett stort bråk. Något som föranledde ett fem-mot-tre-spel för Malmö. Där kom också 2-2.

Men Rögle klev fram i den tredje perioden och gjorde 3-2 via Leon Bristedt. Ett mål som räckte till seger. Det var däremot inte långtifrån att Malmö hittade en kvittering. På slutsignalen bröt det sedan ut ett stort bråk där nästan samtliga spelare var ute på isen.

– Det här är två lag som inte gillar varandra. Det är kul att spela och det är mitt första derby. Oj, vad kul det var. Andra matcher kommer inte nära. Supportrarna gör det och lagen ogillar varandra med tre poäng på spel, säger Mark Friedman till TV4.

Johan Ivarsson och Paul La Due var bland annat två av de som bråkade mest.

”De får inte tacka varandra”

Lucas Ekeståhl-Jonsson och Lauri Pajuniemi hamnade också i luven på varandra. Där det tog ett bra tag innan spelarna separerades från varandra. Rögle kunde sedan fira med sina supportrar.

– De får inte tacka varandra, verkar det som, säger TV4:s expert Almen Bibic i sändningen.

Det här var Rögles första seger mot Malmö efter sex raka förluster i derbysammanhang.

Målskyttar för Malmö var Fredrik Händemark och Carl Persson. För Rögles del gjorde Calvin De Haan och Lucas Ekeståhl-Jonsson de två första målen.